Волонтеры ищут пермяка со шрамом в костюме Reebok, который пропал после работы. Фото

11 сентября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

О местоположении 25-летнего жителя Прикамья ничего не известно с 3 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае организован поиск 25-летнего мужчины со шрамом и в костюме Reebok. Житель региона пропал 3 сентября после выхода с работы в поселке Валай Чердынского района, пояснили прикамские волонтеры. «Устанавливается местонахождение Александра Парахина, 25 лет, поселок Ныроб, Пермский край. 3 сентября 2023 года ушел с работы в поселке Валай, с тех пор его местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал поискового отряда «Регион 59». Мужчина имеет шрам на тыльной части головы. Известно, что в день пропажи он был одет в черный спортивный костюм c белой надписью Reebok на спине и тряпичные кроссовки темно-зеленого цвета. Житель Пермского края пропал в начале сентября Фото: telegram-канале отряда «Регион 59», https://t.me/region59poisk/225

В Пермском крае организован поиск 25-летнего мужчины со шрамом и в костюме Reebok. Житель региона пропал 3 сентября после выхода с работы в поселке Валай Чердынского района, пояснили прикамские волонтеры. «Устанавливается местонахождение Александра Парахина, 25 лет, поселок Ныроб, Пермский край. 3 сентября 2023 года ушел с работы в поселке Валай, с тех пор его местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал поискового отряда «Регион 59». Мужчина имеет шрам на тыльной части головы. Известно, что в день пропажи он был одет в черный спортивный костюм c белой надписью Reebok на спине и тряпичные кроссовки темно-зеленого цвета.