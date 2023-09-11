В Пермском крае организован поиск 25-летнего мужчины со шрамом и в костюме Reebok. Житель региона пропал 3 сентября после выхода с работы в поселке Валай Чердынского района, пояснили прикамские волонтеры.
«Устанавливается местонахождение Александра Парахина, 25 лет, поселок Ныроб, Пермский край. 3 сентября 2023 года ушел с работы в поселке Валай, с тех пор его местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал поискового отряда «Регион 59».
Мужчина имеет шрам на тыльной части головы. Известно, что в день пропажи он был одет в черный спортивный костюм c белой надписью Reebok на спине и тряпичные кроссовки темно-зеленого цвета.
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