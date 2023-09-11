Губернатор Махонин нарисовал граффити на стене пермской пожарной части. Фото

12 сентября 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Тематическое граффити украсило пожарную часть №5 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в создании граффити на заборе пожарной части №5 в столице региона. Об этом рассказали прикамские молодогвардейцы. «Граффити создано в рамках проекта „Клянемся помнить“ — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Прикамья. Оно станет символом гордости за предков и будет носить образовательный характер. Молодогвардейцы и Дмитрий Николаевич [Махонин] нарисовали на ярко-красном фоне „Орудия Победы“, которые изготавливали в городе Молотов для фронта», — сообщение опубликовано в группе «Молодая Гвардия — Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Лысьве Махонин открыли стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Этот статус территории получают за огромный вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны. Граффити получило название «Пермь — город трудовой доблести» Фото: страница VK «Молодая Гвардия | Пермский край», https://vk.com/mgerperm?w=wall-43131232_13893 Волонтеры изобразили на заборе орудия, которые изготавливали в Перми в годы ВОВ Фото: страница VK «Молодая Гвардия | Пермский край», https://vk.com/mgerperm?w=wall-43131232_13893

Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в создании граффити на заборе пожарной части №5 в столице региона. Об этом рассказали прикамские молодогвардейцы. «Граффити создано в рамках проекта „Клянемся помнить“ — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Прикамья. Оно станет символом гордости за предков и будет носить образовательный характер. Молодогвардейцы и Дмитрий Николаевич [Махонин] нарисовали на ярко-красном фоне „Орудия Победы“, которые изготавливали в городе Молотов для фронта», — сообщение опубликовано в группе «Молодая Гвардия — Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Лысьве Махонин открыли стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Этот статус территории получают за огромный вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны.