Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в создании граффити на заборе пожарной части №5 в столице региона. Об этом рассказали прикамские молодогвардейцы.
«Граффити создано в рамках проекта „Клянемся помнить“ — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Прикамья. Оно станет символом гордости за предков и будет носить образовательный характер. Молодогвардейцы и Дмитрий Николаевич [Махонин] нарисовали на ярко-красном фоне „Орудия Победы“, которые изготавливали в городе Молотов для фронта», — сообщение опубликовано в группе «Молодая Гвардия — Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Лысьве Махонин открыли стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Этот статус территории получают за огромный вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны.
Граффити получило название «Пермь — город трудовой доблести»
Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в создании граффити на заборе пожарной части №5 в столице региона. Об этом рассказали прикамские молодогвардейцы. «Граффити создано в рамках проекта „Клянемся помнить“ — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Прикамья. Оно станет символом гордости за предков и будет носить образовательный характер. Молодогвардейцы и Дмитрий Николаевич [Махонин] нарисовали на ярко-красном фоне „Орудия Победы“, которые изготавливали в городе Молотов для фронта», — сообщение опубликовано в группе «Молодая Гвардия — Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Лысьве Махонин открыли стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Этот статус территории получают за огромный вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны.