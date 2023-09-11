11 сентября 2023

Губернатор Махонин нарисовал граффити на стене пермской пожарной части. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Тематическое граффити украсило пожарную часть №5 Фото:

Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в создании граффити на заборе пожарной части №5 в столице региона. Об этом рассказали прикамские молодогвардейцы.

«Граффити создано в рамках проекта „Клянемся помнить“ — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Прикамья. Оно станет символом гордости за предков и будет носить образовательный характер. Молодогвардейцы и Дмитрий Николаевич [Махонин] нарисовали на ярко-красном фоне „Орудия Победы“, которые изготавливали в городе Молотов для фронта», — сообщение опубликовано в группе «Молодая Гвардия — Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Лысьве Махонин открыли стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Этот статус территории получают за огромный вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны.

Граффити получило название «Пермь — город трудовой доблести»
Граффити получило название «Пермь — город трудовой доблести»
Фото:
Волонтеры изобразили на заборе орудия, которые изготавливали в Перми в годы ВОВ
Волонтеры изобразили на заборе орудия, которые изготавливали в Перми в годы ВОВ
Фото:

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в создании граффити на заборе пожарной части №5 в столице региона. Об этом рассказали прикамские молодогвардейцы. «Граффити создано в рамках проекта „Клянемся помнить“ — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Прикамья. Оно станет символом гордости за предков и будет носить образовательный характер. Молодогвардейцы и Дмитрий Николаевич [Махонин] нарисовали на ярко-красном фоне „Орудия Победы“, которые изготавливали в городе Молотов для фронта», — сообщение опубликовано в группе «Молодая Гвардия — Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Лысьве Махонин открыли стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Этот статус территории получают за огромный вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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