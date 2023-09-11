Губернатор Махонин и глава Сбера Греф внедрят искусственный интеллект в управление Прикамьем

Главы Пермского края и Сбера Махонин и Греф подписали соглашение о развитии ИИ

12 сентября 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Герман Греф поможет Пермскому краю с интеллектом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соглашение о развитии искусственного интеллекта практически во всех сферах Пермского края подписали губернатор Дмитрий Махонин и глава Сбербанка Герман Греф. Подписи под документом они поставили на VIII Восточном экономическом форуме. Как сообщает пресс-служба главы Прикамья, внедрять технологии ИИ планируется для развития медицины, транспорта, социальной и коммунальной инфраструктуры, предприятий. Не обойдет стороной искусственный интеллект и органы власти. «Стороны договорились о применении искусственного интеллекта и внедрении цифровых технологий в медицинских организациях, на транспорте, спортивных объектах, на объектах социальной и коммунальной инфраструктур, на промышленных и коммерческих предприятиях. Среди направлений сотрудничества в том числе внедрение технологий на основе искусственного интеллекта в работу государственных органов», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Губернатор Махонин отметил, что обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта, призвал в прошлом году президент РФ Владимир Путин. На данный момент Пермский край занимает 11 место в стране по цифровизации здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, государственного управления. «Благодаря внедрению цифровых технологий мы повышаем качество образования, медицинских услуг, улучшаем качество жизни людей. Это необходимо в том числе для принятия управленческих решений и повышения качества государственного управления», — заявил Махонин. Сбербанк уже внедряет цифровые технологии в Прикамье. Так, пермским медикам переданы шесть аппаратно-программных комплексов мобильной диагностики «Цифровой ФАП», а также телекардиограф со встроенным алгоритмом на базе искусственного интеллекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соглашение о развитии искусственного интеллекта практически во всех сферах Пермского края подписали губернатор Дмитрий Махонин и глава Сбербанка Герман Греф. Подписи под документом они поставили на VIII Восточном экономическом форуме. Как сообщает пресс-служба главы Прикамья, внедрять технологии ИИ планируется для развития медицины, транспорта, социальной и коммунальной инфраструктуры, предприятий. Не обойдет стороной искусственный интеллект и органы власти. «Стороны договорились о применении искусственного интеллекта и внедрении цифровых технологий в медицинских организациях, на транспорте, спортивных объектах, на объектах социальной и коммунальной инфраструктур, на промышленных и коммерческих предприятиях. Среди направлений сотрудничества в том числе внедрение технологий на основе искусственного интеллекта в работу государственных органов», — сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Губернатор Махонин отметил, что обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта, призвал в прошлом году президент РФ Владимир Путин. На данный момент Пермский край занимает 11 место в стране по цифровизации здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, государственного управления. «Благодаря внедрению цифровых технологий мы повышаем качество образования, медицинских услуг, улучшаем качество жизни людей. Это необходимо в том числе для принятия управленческих решений и повышения качества государственного управления», — заявил Махонин. Сбербанк уже внедряет цифровые технологии в Прикамье. Так, пермским медикам переданы шесть аппаратно-программных комплексов мобильной диагностики «Цифровой ФАП», а также телекардиограф со встроенным алгоритмом на базе искусственного интеллекта.