Польша поставила ультиматум Еврокомиссии из-за украинского зерна

Моравецкий направил ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Польша готова продлить запрет на ввоз украинского зерна Фото:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум по вопросу продления ввоза украинского зерна через его страну. По его словам, либо ЕК продлит запрет на ввоз зерна, либо сама Варшава.

«Я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование. Или [ЕК] 15 сентября продлит запрет ввоза четырех видов украинского зерна или мы сами продлим этот запрет», — подчеркнул Матеуш Моравецкий в разговоре с журналистами. Его слова передает «Польское агентство печати». Польский премьер уточнил, что хочет создать для своей страны условия, которые не будут вредить ее гражданам, в том числе и фермерам.

Ранее Моравецкий говорил, что Польша закроет границы для вывоза украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия. Данное решение связано с тем, что экспорт украинского зерна в Восточную Европу приводит к банкротству польских производителей.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум по вопросу продления ввоза украинского зерна через его страну. По его словам, либо ЕК продлит запрет на ввоз зерна, либо сама Варшава. «Я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование. Или [ЕК] 15 сентября продлит запрет ввоза четырех видов украинского зерна или мы сами продлим этот запрет», — подчеркнул Матеуш Моравецкий в разговоре с журналистами. Его слова передает «Польское агентство печати». Польский премьер уточнил, что хочет создать для своей страны условия, которые не будут вредить ее гражданам, в том числе и фермерам. Ранее Моравецкий говорил, что Польша закроет границы для вывоза украинского зерна, если этого не сделает Еврокомиссия. Данное решение связано с тем, что экспорт украинского зерна в Восточную Европу приводит к банкротству польских производителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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