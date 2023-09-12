Пермский грибник нашел в лесу боевой снаряд. Фото

13 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Пермяк пошел за грибами, а нашел старинный боевой снаряд Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Пермского края отправился в лес за грибами и обнаружил там старинный боевой снаряд. Находку 49-летний бизнес-консультант передал Музею пермских древностей. «Отправившись в лес за грибами в конце августа пермский бизнес-консультант нашел там боевой снаряд. Мужчина взял его и принес в Музей пермских древностей, чтобы передать на хранение. Сотрудники музея поместили 48-сантиметровую взрывоопасную находку на экспозицию», — пишет telegram-канал SHOT. Позже работники музея решили изучить принесенную им находку. Снаряд оказался ржавым, его диаметр составлял 100 мм и имел взрыватель в головной части. На место незамедлительно вызвали полицейских. Прибывшие правоохранители оцепили здание музея, а саперы стали решать, каким образом утилизировать опасную находку. В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю URA.RU порекомендовали обратиться в Росгвардию. Оперативно связаться с представителями Росгвардии в Пермском крае агентству не удалось, URA.RU направило запрос на почту. Обновлено: Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Пермскому краю, сотрудники ОМОН обследовали артиллерийский снаряд. «В дежурную часть Управления Росгвардии по Пермскому краю ступило сообщение, что житель краевой столицы принес в музей, предмет внешне похожий на снаряд. После обследования сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли находку для дальнейшего уничтожения», — пояснили в ведомстве. Взрывоопасная находка пермяка Фото: telegram-канал SHOT, https://t.me/shot_shot/56842?single Снаряд калибром 100 мм Фото: telegram-канал SHOT, https://t.me/shot_shot/56842?single Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Пермского края отправился в лес за грибами и обнаружил там старинный боевой снаряд. Находку 49-летний бизнес-консультант передал Музею пермских древностей. «Отправившись в лес за грибами в конце августа пермский бизнес-консультант нашел там боевой снаряд. Мужчина взял его и принес в Музей пермских древностей, чтобы передать на хранение. Сотрудники музея поместили 48-сантиметровую взрывоопасную находку на экспозицию», — пишет telegram-канал SHOT. Позже работники музея решили изучить принесенную им находку. Снаряд оказался ржавым, его диаметр составлял 100 мм и имел взрыватель в головной части. На место незамедлительно вызвали полицейских. Прибывшие правоохранители оцепили здание музея, а саперы стали решать, каким образом утилизировать опасную находку. В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю URA.RU порекомендовали обратиться в Росгвардию. Оперативно связаться с представителями Росгвардии в Пермском крае агентству не удалось, URA.RU направило запрос на почту. Обновлено: Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Пермскому краю, сотрудники ОМОН обследовали артиллерийский снаряд. «В дежурную часть Управления Росгвардии по Пермскому краю ступило сообщение, что житель краевой столицы принес в музей, предмет внешне похожий на снаряд. После обследования сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли находку для дальнейшего уничтожения», — пояснили в ведомстве.