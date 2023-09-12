12 сентября 2023

Пермский грибник нашел в лесу боевой снаряд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чусовой, лес, лесная дорога, природа, хвойный лес
Пермяк пошел за грибами, а нашел старинный боевой снаряд Фото:

Житель Пермского края отправился в лес за грибами и обнаружил там старинный боевой снаряд. Находку 49-летний бизнес-консультант передал Музею пермских древностей.

«Отправившись в лес за грибами в конце августа пермский бизнес-консультант нашел там боевой снаряд. Мужчина взял его и принес в Музей пермских древностей, чтобы передать на хранение. Сотрудники музея поместили 48-сантиметровую взрывоопасную находку на экспозицию», — пишет telegram-канал SHOT.

Позже работники музея решили изучить принесенную им находку. Снаряд оказался ржавым, его диаметр составлял 100 мм и имел взрыватель в головной части. На место незамедлительно вызвали полицейских. Прибывшие правоохранители оцепили здание музея, а саперы стали решать, каким образом утилизировать опасную находку. В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю URA.RU порекомендовали обратиться в Росгвардию. Оперативно связаться с представителями Росгвардии в Пермском крае агентству не удалось, URA.RU направило запрос на почту.

Обновлено:

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Пермскому краю, сотрудники ОМОН обследовали артиллерийский снаряд. «В дежурную часть Управления Росгвардии по Пермскому краю ступило сообщение, что житель краевой столицы принес в музей, предмет внешне похожий на снаряд. После обследования сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли находку для дальнейшего уничтожения», — пояснили в ведомстве.

Взрывоопасная находка пермяка
Взрывоопасная находка пермяка
Фото:
Снаряд калибром 100 мм
Снаряд калибром 100 мм
Фото:
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Житель Пермского края отправился в лес за грибами и обнаружил там старинный боевой снаряд. Находку 49-летний бизнес-консультант передал Музею пермских древностей. «Отправившись в лес за грибами в конце августа пермский бизнес-консультант нашел там боевой снаряд. Мужчина взял его и принес в Музей пермских древностей, чтобы передать на хранение. Сотрудники музея поместили 48-сантиметровую взрывоопасную находку на экспозицию», — пишет telegram-канал SHOT. Позже работники музея решили изучить принесенную им находку. Снаряд оказался ржавым, его диаметр составлял 100 мм и имел взрыватель в головной части. На место незамедлительно вызвали полицейских. Прибывшие правоохранители оцепили здание музея, а саперы стали решать, каким образом утилизировать опасную находку. В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю URA.RU порекомендовали обратиться в Росгвардию. Оперативно связаться с представителями Росгвардии в Пермском крае агентству не удалось, URA.RU направило запрос на почту. Обновлено: Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Пермскому краю, сотрудники ОМОН обследовали артиллерийский снаряд. «В дежурную часть Управления Росгвардии по Пермскому краю ступило сообщение, что житель краевой столицы принес в музей, предмет внешне похожий на снаряд. После обследования сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли находку для дальнейшего уничтожения», — пояснили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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