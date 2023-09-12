В Пермском крае приостановлено обучение детей в двух школах из-за ОРВИ

13 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Прикамье ОРВИ выявили у более, чем 10 тысяч жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Из-за этого приостановлена деятельность нескольких групп в детсадах, а также классах в школах, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. «Начиная с прошедшей недели, в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, характерный для данного периода года, связанный с формированием организованных коллективов. В связи с заболеваемостью ОРВИ, на основании решения руководителей образовательных организаций, на территории края приостановлена деятельность в трех классах двух школ и двух группах в двух детских садах», — поясняет надзорное ведомство. Всего в регионе за период с 4 по 10 сентября зарегистрировано 10600 случаев ОРВИ. Это почти на 23 тысячи случая ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Вирусы гриппа среди заболевших не обнаружены. Чаще всего болеют взрослые и школьники, отмечают в Роспотребнадзоре.

В Пермском крае начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Из-за этого приостановлена деятельность нескольких групп в детсадах, а также классах в школах, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. «Начиная с прошедшей недели, в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, характерный для данного периода года, связанный с формированием организованных коллективов. В связи с заболеваемостью ОРВИ, на основании решения руководителей образовательных организаций, на территории края приостановлена деятельность в трех классах двух школ и двух группах в двух детских садах», — поясняет надзорное ведомство. Всего в регионе за период с 4 по 10 сентября зарегистрировано 10600 случаев ОРВИ. Это почти на 23 тысячи случая ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Вирусы гриппа среди заболевших не обнаружены. Чаще всего болеют взрослые и школьники, отмечают в Роспотребнадзоре.