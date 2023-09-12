12 сентября 2023

В Пермском крае приостановлено обучение детей в двух школах из-за ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье ОРВИ выявили у более, чем 10 тысяч жителей Фото:

В Пермском крае начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Из-за этого приостановлена деятельность нескольких групп в детсадах, а также классах в школах, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«Начиная с прошедшей недели, в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, характерный для данного периода года, связанный с формированием организованных коллективов. В связи с заболеваемостью ОРВИ, на основании решения руководителей образовательных организаций, на территории края приостановлена деятельность в трех классах двух школ и двух группах в двух детских садах», — поясняет надзорное ведомство.

Всего в регионе за период с 4 по 10 сентября зарегистрировано 10600 случаев ОРВИ. Это почти на 23 тысячи случая ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Вирусы гриппа среди заболевших не обнаружены. Чаще всего болеют взрослые и школьники, отмечают в Роспотребнадзоре.

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В Пермском крае начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Из-за этого приостановлена деятельность нескольких групп в детсадах, а также классах в школах, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. «Начиная с прошедшей недели, в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, характерный для данного периода года, связанный с формированием организованных коллективов. В связи с заболеваемостью ОРВИ, на основании решения руководителей образовательных организаций, на территории края приостановлена деятельность в трех классах двух школ и двух группах в двух детских садах», — поясняет надзорное ведомство. Всего в регионе за период с 4 по 10 сентября зарегистрировано 10600 случаев ОРВИ. Это почти на 23 тысячи случая ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Вирусы гриппа среди заболевших не обнаружены. Чаще всего болеют взрослые и школьники, отмечают в Роспотребнадзоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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