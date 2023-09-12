Главный терапевт Пермского края назвала сроки эпидемии ОРВИ

В Пермском крае медики фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. Как отмечает главный внештатный терапевт регионального минздрава Наталья Корягина, подъем эпидемии начнется через пару недель.
«Да, рост заболеваемости ОРВИ начался. По России — рост ковида. В Пермском крае пока взрывного роста нет, но в Москве уже начался подъем эпидемии, к нам придет через 1,5-2 недели», — спрогнозировала Корягина в разговоре с URA.RU.
По ее словам, рост заболеваемости — обычная сезонная ситуация, которая связана с выходом многих людей из отпусков и начало учебного года. В качестве профилактики ОРВИ Корягина советует чаще делать дома влажную уборку, избегать многолюдных мест и общения с заболевшими. Гигиена рук и ношение масок также может значительно снизить вероятность заражения вирусными инфекциями, отметила врач.
Ранее URA.RU рассказывало, что из-за ОРВИ в Пермском крае на карантин закрыли три класса двух школ и две группах в детских садах. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 4 по 10 сентября зарегистрировано 10600 случаев ОРВИ. Вирусы гриппа не обнаружены.
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