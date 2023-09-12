12 сентября 2023

Главный терапевт Пермского края назвала сроки эпидемии ОРВИ

Доктор Корягина: эпидемия ОРВИ придет в Пермский край через 1,5 недели
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за роста заболеваемости на карантин отправляют школьников и детсадовцев Фото:

В Пермском крае медики фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. Как отмечает главный внештатный терапевт регионального минздрава Наталья Корягина, подъем эпидемии начнется через пару недель.

«Да, рост заболеваемости ОРВИ начался. По России — рост ковида. В Пермском крае пока взрывного роста нет, но в Москве уже начался подъем эпидемии, к нам придет через 1,5-2 недели», — спрогнозировала Корягина в разговоре с URA.RU.

По ее словам, рост заболеваемости — обычная сезонная ситуация, которая связана с выходом многих людей из отпусков и начало учебного года. В качестве профилактики ОРВИ Корягина советует чаще делать дома влажную уборку, избегать многолюдных мест и общения с заболевшими. Гигиена рук и ношение масок также может значительно снизить вероятность заражения вирусными инфекциями, отметила врач.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за ОРВИ в Пермском крае на карантин закрыли три класса двух школ и две группах в детских садах. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 4 по 10 сентября зарегистрировано 10600 случаев ОРВИ. Вирусы гриппа не обнаружены.

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В Пермском крае медики фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. Как отмечает главный внештатный терапевт регионального минздрава Наталья Корягина, подъем эпидемии начнется через пару недель. «Да, рост заболеваемости ОРВИ начался. По России — рост ковида. В Пермском крае пока взрывного роста нет, но в Москве уже начался подъем эпидемии, к нам придет через 1,5-2 недели», — спрогнозировала Корягина в разговоре с URA.RU. По ее словам, рост заболеваемости — обычная сезонная ситуация, которая связана с выходом многих людей из отпусков и начало учебного года. В качестве профилактики ОРВИ Корягина советует чаще делать дома влажную уборку, избегать многолюдных мест и общения с заболевшими. Гигиена рук и ношение масок также может значительно снизить вероятность заражения вирусными инфекциями, отметила врач. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за ОРВИ в Пермском крае на карантин закрыли три класса двух школ и две группах в детских садах. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 4 по 10 сентября зарегистрировано 10600 случаев ОРВИ. Вирусы гриппа не обнаружены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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