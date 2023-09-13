Врач-терапевт объяснил резкий скачок заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

Врач Паршина: рост заболеваемости COVID-19 вызван возвращением людей из отпусков

Скачок заболеваемости коронавирусом связан установлением прохладной погоды в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Свердловской области связан с несколькими факторами. Например, люди стали возвращаться из зарубежных отпусков. Еще одним фактором является начало учебного года. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина.

«Осенью происходит определенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванный, в том числе возвращением людей из отпусков, проведенных за рубежом, установлением прохладной погоды в Свердловской области и началом учебного года. Но не стоит ожидать мощной волны заболеваний коронавирусом», — заявила врач-терапевт Алена Паршина.

На данный момент течение коронавирусной инфекции у большинства пациентов по симптоматике все же больше напоминает сезонную «простуду». «То есть проходит в более благоприятной легкой форме. Однако сохраняется риск возникновения осложнений в виде пневмоний у пациентов с хроническими легочными, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и у пожилых людей», — отметила медик.

По словам врача-терапевта, в качестве мер профилактики рекомендуется регулярное мытье рук и проветривание помещений, соблюдение социальной дистанции в общественных местах. «Избегайте лишних контактов с поверхностями при поездках в общественном транспорте. Например, не разрешайте детям рисовать на запотевших стеклах. Так вы оградите слизистые малышей от переноса вирусных частиц с рук на глаза и нос. Вакцинация также показывает свою эффективность по отношению ко всем штаммам», — поделилась она.

«При возникновении высокой температуры, кашля и боли в груди не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь с врачом. Помните, что прием антибиотиков без назначения специалиста недопустим. Данной группой препаратов не лечат вирусную инфекцию, и их бесконтрольный прием может только усугубить течение болезни», — резюмировала Паршина.

Ранее URA.RU писало о том, что в медицинских учреждениях Екатеринбурга закончилась вакцина от коронавируса. В региональном минздраве тогда заявили, что ожидаются централизованные поставки вакцины.