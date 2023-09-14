14 сентября 2023

Жена челябинского губернатора сфотографировалась с самыми высокими спортсменами

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Ирина Текслер на предпремьерном показе фильма «Портной из Бруклина». Магнитогорск, текслер ирина
По словам Ирины Текслер, Челябинск стремится к званию баскетбольной столицы РФ Фото:

В Челябинске состоялось торжественное открытие Кубка России по баскетболу. На открытии побывала супруга губернатора области Алексея Текслера, Ирина. Об этом первая леди региона сообщила в социальных сетях.

«Целых три дня мы будем свидетелями мощных баскетбольных баталий. Челябинск с каждым днем стремится к званию баскетбольной столицы России. Приехали 32 мужских команды, 16 женских из 21 города РФ», — отметила Ирина Текслер и поделилась своими фотографиями в своем telegram-канале.

На Кубке был представлен новый состав Победной Стаи — БК «Челбаскет». По данным Ирины Текслер, в регионе баскетболом занимаются 38 тысяч человек, и больше трех тысяч ребят осваивают эту игру в спортшколах.

Жена губернатора сообщила, что баскетбол в области стал возрождаться благодаря активности областной Федерации баскетбола. Также она отметила большую поддержку этого вида спорта со стороны главы региона Алексея Текслера.

Ранее губернатор посетил всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проходят в Челябинске на открытых кортах Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской.

Ирина Текслер обещает болельщикам незабываемые эмоции и впечатления
Ирина Текслер обещает болельщикам незабываемые эмоции и впечатления
Фото:
На Кубке был представлен новый состав БК «Челбаскет»
На Кубке был представлен новый состав БК «Челбаскет»
Фото:
В Челябинск приехали 32 команды баскетболистов
В Челябинск приехали 32 команды баскетболистов
Фото:

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В Челябинске состоялось торжественное открытие Кубка России по баскетболу. На открытии побывала супруга губернатора области Алексея Текслера, Ирина. Об этом первая леди региона сообщила в социальных сетях. «Целых три дня мы будем свидетелями мощных баскетбольных баталий. Челябинск с каждым днем стремится к званию баскетбольной столицы России. Приехали 32 мужских команды, 16 женских из 21 города РФ», — отметила Ирина Текслер и поделилась своими фотографиями в своем telegram-канале. На Кубке был представлен новый состав Победной Стаи — БК «Челбаскет». По данным Ирины Текслер, в регионе баскетболом занимаются 38 тысяч человек, и больше трех тысяч ребят осваивают эту игру в спортшколах. Жена губернатора сообщила, что баскетбол в области стал возрождаться благодаря активности областной Федерации баскетбола. Также она отметила большую поддержку этого вида спорта со стороны главы региона Алексея Текслера. Ранее губернатор посетил всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования проходят в Челябинске на открытых кортах Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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