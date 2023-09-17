Экс-глава Херсонской ОВА покончил с собой: главное к вечеру 17 сентября

17 сентября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Украинские военные не могут справиться с российскими минными полями Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-глава Херсонской областной военной администрации (ОВА), подконтрольной Киеву, Геннадий Лагута умер в возрасте 49 лет. Он покончил с собой из-за обвинений в сдаче Херсона. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 сентября. Бывший глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщил нынешний руководитель подконтрольной Киеву части региона Александр Прокудин. По данным украинского издания «Страна.ua», Лагуту довели до самоубийства из-за обвинений в сдаче Херсона.

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Экс-глава Херсонской областной военной администрации (ОВА), подконтрольной Киеву, Геннадий Лагута умер в возрасте 49 лет. Он покончил с собой из-за обвинений в сдаче Херсона. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 сентября.