Экс-глава Херсонской ОВА покончил с собой: главное к вечеру 17 сентября

Украинские военные не могут справиться с российскими минными полями
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Экс-глава Херсонской областной военной администрации (ОВА), подконтрольной Киеву, Геннадий Лагута умер в возрасте 49 лет. Он покончил с собой из-за обвинений в сдаче Херсона. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 сентября.
- Бывший глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщил нынешний руководитель подконтрольной Киеву части региона Александр Прокудин. По данным украинского издания «Страна.ua», Лагуту довели до самоубийства из-за обвинений в сдаче Херсона.
- Российские силы продвинулись на авдеевском направлении недалеко от села Опытного, заняв там более выгодные позиции. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
- Украинские бойцы жалуются на то, что не могут справиться с российскими минами. Солдаты ВСУ не успевают расчищать поля.
- Правительство Канады сообщило об отправке 33 миллионов канадских долларов международному партнерству под руководством Великобритании для предоставления Украине средств противовоздушной обороны (ПВО). Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин отметил, что страны НАТО могут уменьшить поставки оружия на Украину по техническим причинам, так как оборонные предприятия в западных странах работают на контрактной основе.
- Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ложь о реальном положении дел в российских войсках искажает данные для принятия решений в зоне СВО. По его словам, в докладах с фронта часто встречаются несовпадения.
- Россия и Северная Корея будут сотрудничать в вопросах вооружения и безопасности двух стран. Соответствующее обсуждение провели лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава Минобороны РФ отметил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын своим визитом вдохновил российскую армию и народ на достижение целей спецоперации.
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