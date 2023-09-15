Суровикина заметили в Алжире: главное к вечеру 15 сентября

Суровикина находится в Алжире

15 сентября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны РФ Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший главком ВКС РФ Сергей Суровикин находится в Алжире. Его фотографию опубликовал военно-политически журналист Борис Рожин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 сентября. Сергей Суровикин в данный момент находится в Алжире. Его фотография была опубликована экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным. Отмечается, что поездка генерала Суровикина связана с важностью восточного направления во внешней политике России. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что пока рано говорить о будущем генерала в Африке.

Наступление колонны украинской техники было прервано из-за атаки российского танка из группировки «Восток», сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. В результате атаки бронемашина уничтожила несколько танков противника, и оставшиеся украинские силы не смогли продолжать наступление.

Президент России Владимир Путин сообщил, что с начала 2023 года было подписано 300 тысяч контрактов с ВС РФ. Он также отметил, что ежедневно 1,5 тысячи россиян присоединяются к службе по контракту.

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о поставках ракет Taurus на Украину будет принято кабмином Германии через одну или две недели. Он подчеркнул, что это решение связано с желанием защитить Украину и обеспечить ее безопасность, а не с недоверием к украинцам и их способности использовать эти ракеты.

ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино за сутки, сообщили в Минобороны РФ. Ведутся ожесточенные бои в этом районе.

Официальные лица США высказались о том, что Украина в ходе контрнаступления не воспользовалась возможностями, предоставленными союзниками, и не смогла освоить современные операции, что привело к замедлению боевых действий. Уточняется, что из-за больших потерь техники, Киев приостановил операцию для пересмотра стратегии.

Представители администрации президента США рассматривают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью, чтобы ускорить контрнаступление Украины. Эту информацию сообщает газета The Wall Street Journal, отмечая также, что украинские силы продвигаются медленно, сталкиваясь с сопротивлением России.

Российские бойцы продолжают свои операции, используя 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и танки Т-90. Военные ВС РФ продолжают продвижение вперед в ходе проведения спецоперации, сообщает Пятый канал.

Бывший главком ВКС РФ Сергей Суровикин находится в Алжире. Его фотографию опубликовал военно-политически журналист Борис Рожин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 сентября.