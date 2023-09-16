Штурмовики ВСУ сбегают из Работино: главное к вечеру 16 сентября

ВСУ 18 раз за неделю атаковали Работино и Вербовое
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались 18 раз совершить атаку по селу Работино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские штурмовые группы сбежали из-за больших потерь в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 сентября.

Новость по теме
Чем село Работино важно для России и Украины
  • Владимир Рогов заявил, что российские войска обернули в бегство штурмовые группы ВСУ в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). По его словам, количество уничтоженных бойцов ВСУ исчисляется десятками.
  • В Харьковской области у ВСУ огромные потери из-за серьезных боев недалеко от реки Оскол. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ганчев. По его словам, из-за этого украинские бойцы растеряны, они начали паниковать.
  • В Минобороны РФ сообщили, что российские силы за последнюю неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров, а также три катера с десантными украинскими группами в Черном море. По данным Минобороны, Киев потерял 400 бойцов, 18 бронемашин и 10 орудий.
  • Украинские военнослужащие 18 раз пытались атаковать село Работино и Вербовое. Об этом заявили в Минобороны РФ.
  • Эксперт по внешним вооруженным силам Фонда Карнеги (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкл Кофман заявил, что Западу неизвестно, что действительно происходит в зоне СВО. По его словам, ВСУ не хватает оружия.
  • Российские военнослужащие используют тактику «беглого огня», чтобы ликвидировать позиции ВСУ. Об этом сообщил Пятый канал.

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Украинские штурмовые группы сбежали из-за больших потерь в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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