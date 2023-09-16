Штурмовики ВСУ сбегают из Работино: главное к вечеру 16 сентября

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались 18 раз совершить атаку по селу Работино
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские штурмовые группы сбежали из-за больших потерь в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 сентября.
Новость по теме
- Владимир Рогов заявил, что российские войска обернули в бегство штурмовые группы ВСУ в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). По его словам, количество уничтоженных бойцов ВСУ исчисляется десятками.
- В Харьковской области у ВСУ огромные потери из-за серьезных боев недалеко от реки Оскол. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ганчев. По его словам, из-за этого украинские бойцы растеряны, они начали паниковать.
- В Минобороны РФ сообщили, что российские силы за последнюю неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров, а также три катера с десантными украинскими группами в Черном море. По данным Минобороны, Киев потерял 400 бойцов, 18 бронемашин и 10 орудий.
- Украинские военнослужащие 18 раз пытались атаковать село Работино и Вербовое. Об этом заявили в Минобороны РФ.
- Эксперт по внешним вооруженным силам Фонда Карнеги (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Майкл Кофман заявил, что Западу неизвестно, что действительно происходит в зоне СВО. По его словам, ВСУ не хватает оружия.
- Российские военнослужащие используют тактику «беглого огня», чтобы ликвидировать позиции ВСУ. Об этом сообщил Пятый канал.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.