17 сентября 2023
16 сентября 2023

Власти Перми пообещали привести в порядок 900 остановок до зимы

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, остановка общественного транспорта, умная остановка
Власти Перми подготовят почти тысячу остановок к зиме Фото:

Власти Перми собираются привести в порядок за осень сотни остановок общественного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

«Подрядчик должен подготовить к зиме более 900 остановочных павильонов. Их отмоют и очистят от объявлений, удалят ржавчину и покрасят», — указано на сайте мэрии Перми.

По данным городских властей, за остановками следит МКУ «Гортранс». Эта организация решила серьезно повысить качество ремонта и обслуживания павильонов.

Ранее власти Перми начали устанавливать в городе «умные» остановки. Однако жители жаловались, что некоторые из них не работают.

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Власти Перми собираются привести в порядок за осень сотни остановок общественного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. «Подрядчик должен подготовить к зиме более 900 остановочных павильонов. Их отмоют и очистят от объявлений, удалят ржавчину и покрасят», — указано на сайте мэрии Перми. По данным городских властей, за остановками следит МКУ «Гортранс». Эта организация решила серьезно повысить качество ремонта и обслуживания павильонов. Ранее власти Перми начали устанавливать в городе «умные» остановки. Однако жители жаловались, что некоторые из них не работают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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