Власти Перми пообещали привести в порядок 900 остановок до зимы

18 сентября 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

Власти Перми подготовят почти тысячу остановок к зиме Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми собираются привести в порядок за осень сотни остановок общественного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. «Подрядчик должен подготовить к зиме более 900 остановочных павильонов. Их отмоют и очистят от объявлений, удалят ржавчину и покрасят», — указано на сайте мэрии Перми. По данным городских властей, за остановками следит МКУ «Гортранс». Эта организация решила серьезно повысить качество ремонта и обслуживания павильонов. Ранее власти Перми начали устанавливать в городе «умные» остановки. Однако жители жаловались, что некоторые из них не работают.

Власти Перми собираются привести в порядок за осень сотни остановок общественного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. «Подрядчик должен подготовить к зиме более 900 остановочных павильонов. Их отмоют и очистят от объявлений, удалят ржавчину и покрасят», — указано на сайте мэрии Перми. По данным городских властей, за остановками следит МКУ «Гортранс». Эта организация решила серьезно повысить качество ремонта и обслуживания павильонов. Ранее власти Перми начали устанавливать в городе «умные» остановки. Однако жители жаловались, что некоторые из них не работают.