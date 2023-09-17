Власти Перми пообещали привести в порядок 900 остановок до зимы

Власти Перми подготовят почти тысячу остановок к зиме
Власти Перми собираются привести в порядок за осень сотни остановок общественного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.
«Подрядчик должен подготовить к зиме более 900 остановочных павильонов. Их отмоют и очистят от объявлений, удалят ржавчину и покрасят», — указано на сайте мэрии Перми.
По данным городских властей, за остановками следит МКУ «Гортранс». Эта организация решила серьезно повысить качество ремонта и обслуживания павильонов.
Ранее власти Перми начали устанавливать в городе «умные» остановки. Однако жители жаловались, что некоторые из них не работают.
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