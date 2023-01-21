Пермяки пожаловались на неработающие «умные» остановки

Умные остановки, установленные в центральных районах Перми, не работают. Об этом изданию Properm сообщили жители города. Пермяки рассказали о двух неработающих новых павильонах.
«Ничего из „умного“ не работает — табло электронное, видимо, с расписанием, зарядка для телефонов, еще есть маршруты на другой стене остановки (может, будет видно, как автобусы едут по маршруту). Но пока полная тишина», — рассказал местный житель изданию про остановку «ул. Борчанинова». «Остановка с электрическим Wi-Fi-адаптером, но без электричества», — пожаловались пассажиры на остановочный павильон по улице Чернышевского.
URA.RU направило запрос в администрацию Перми с вопросом о нынешнем состоянии павильонов, агентство также поинтересовалось, поступали ли жалобы от пассажиров на неработающие остановки. Ответ на момент публикации не был получен.
Ранее сообщалось, что к 300-летию Перми до конца этого года в городе должно появиться 28 «умных» остановочных павильонов, которые будут оснащены камерами видеонаблюдения, подсветкой, Wi-Fi, разъемами для зарядки телефонов, возможностью вызова помощи 112 и оповещением о чрезвычайных ситуациях.
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