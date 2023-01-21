Пермяки пожаловались на неработающие «умные» остановки

22 января 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Пермяки заявляют, что «умные» остановки в Перми не работают Фото: Сергей Русанов © URA.RU Умные остановки, установленные в центральных районах Перми, не работают. Об этом изданию Properm сообщили жители города. Пермяки рассказали о двух неработающих новых павильонах. «Ничего из „умного“ не работает — табло электронное, видимо, с расписанием, зарядка для телефонов, еще есть маршруты на другой стене остановки (может, будет видно, как автобусы едут по маршруту). Но пока полная тишина», — рассказал местный житель изданию про остановку «ул. Борчанинова». «Остановка с электрическим Wi-Fi-адаптером, но без электричества», — пожаловались пассажиры на остановочный павильон по улице Чернышевского. URA.RU направило запрос в администрацию Перми с вопросом о нынешнем состоянии павильонов, агентство также поинтересовалось, поступали ли жалобы от пассажиров на неработающие остановки. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее сообщалось, что к 300-летию Перми до конца этого года в городе должно появиться 28 «умных» остановочных павильонов, которые будут оснащены камерами видеонаблюдения, подсветкой, Wi-Fi, разъемами для зарядки телефонов, возможностью вызова помощи 112 и оповещением о чрезвычайных ситуациях.

Умные остановки, установленные в центральных районах Перми, не работают. Об этом изданию Properm сообщили жители города. Пермяки рассказали о двух неработающих новых павильонах. «Ничего из „умного“ не работает — табло электронное, видимо, с расписанием, зарядка для телефонов, еще есть маршруты на другой стене остановки (может, будет видно, как автобусы едут по маршруту). Но пока полная тишина», — рассказал местный житель изданию про остановку «ул. Борчанинова». «Остановка с электрическим Wi-Fi-адаптером, но без электричества», — пожаловались пассажиры на остановочный павильон по улице Чернышевского. URA.RU направило запрос в администрацию Перми с вопросом о нынешнем состоянии павильонов, агентство также поинтересовалось, поступали ли жалобы от пассажиров на неработающие остановки. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее сообщалось, что к 300-летию Перми до конца этого года в городе должно появиться 28 «умных» остановочных павильонов, которые будут оснащены камерами видеонаблюдения, подсветкой, Wi-Fi, разъемами для зарядки телефонов, возможностью вызова помощи 112 и оповещением о чрезвычайных ситуациях.