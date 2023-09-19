Губернатор Махонин напомнил об упущении экс-мэра Перми

Губернатор поручил задачу мэрии министерству спорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вспомнил о нерешенной задаче команды предыдущего мэра Перми Алексея Демкина. Глава напомнил, что экс-глава города так и не смог помочь жителям Мотовилихинского района с восстановлением местной хоккейной коробки. Об этом Махонин написал в своем telegram-канале.

«Весной ко мне в соцсетях обратились инициативные жители микрорайона Мотовилиха. Они рассказали, что на ул. Лебедева, 43 уже несколько лет простаивает хоккейная коробка — за это время она вся обветшала и заросла травой, дети и взрослые лишились любимого места для занятия спортом. Поручал городской администрации заняться вопросом. Прежняя команда с задачей вовремя не справилась», — написал губернатор. Решение этого вопроса пришлось поручить краевому минспорта.

Чиновники из министерства физической культуры и спорта подготовили проект пришкольного стадиона для учащихся гимназии №5 и жителей города. Планируется, что хоккейная коробка будет доступна для всех желающих круглый год. Зимой можно будет кататься на коньках, а летом играть в баскетбол и волейбол, также будут предусмотрены трибуны. В планах у властей поставить рядом футбольное поле и площадку для сдачи норм ГТО.

Финансироваться проект будет регионом и муниципалитетом совместно по программе «Спортивное Прикамье». Срок реализации — следующий год. Также в текущем году по данной программе в регионе построят еще четыре стадиона — в Александровске, Горнозаводске, селе Большой Букор Чайковского округа и селе Юксеево Кочевского округа.