19 сентября 2023

Полиция проверяет обстоятельства ДТП, где погибла беременная пермячка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., мвд, шеврон полиция россии
В ГУ МВД рассказали подробности об аварии Фото:

В ГУ МВД по Пермскому ведется проверка по факту аварии, которая произошла в ночь на 20 сентября. в ДТП с лосем погибла беременная девушка, а водитель автомобиля находится в больнице с различными травмами.

«Авария произошла 20 сентября в час ночи. Водитель легковушки допустил наезд на лося, после чего автомобиль съехал в кювет и преевернулся. В результате аварии погибла пассажирка авто, водитель был госпитализирован в больницу с различными травмами. По факту аварии ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в полиции.

Погибшей в аварии пассажиркой оказалась 24-летняя пермячка, которая была на девятом месяце беременности. Лось, который выскочил на дорогу, также скончался от полученных при столкновении травм.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ГУ МВД по Пермскому ведется проверка по факту аварии, которая произошла в ночь на 20 сентября. в ДТП с лосем погибла беременная девушка, а водитель автомобиля находится в больнице с различными травмами. «Авария произошла 20 сентября в час ночи. Водитель легковушки допустил наезд на лося, после чего автомобиль съехал в кювет и преевернулся. В результате аварии погибла пассажирка авто, водитель был госпитализирован в больницу с различными травмами. По факту аварии ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в полиции. Погибшей в аварии пассажиркой оказалась 24-летняя пермячка, которая была на девятом месяце беременности. Лось, который выскочил на дорогу, также скончался от полученных при столкновении травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...