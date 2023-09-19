Полиция проверяет обстоятельства ДТП, где погибла беременная пермячка

20 сентября 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

В ГУ МВД рассказали подробности об аварии Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ГУ МВД по Пермскому ведется проверка по факту аварии, которая произошла в ночь на 20 сентября. в ДТП с лосем погибла беременная девушка, а водитель автомобиля находится в больнице с различными травмами. «Авария произошла 20 сентября в час ночи. Водитель легковушки допустил наезд на лося, после чего автомобиль съехал в кювет и преевернулся. В результате аварии погибла пассажирка авто, водитель был госпитализирован в больницу с различными травмами. По факту аварии ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в полиции. Погибшей в аварии пассажиркой оказалась 24-летняя пермячка, которая была на девятом месяце беременности. Лось, который выскочил на дорогу, также скончался от полученных при столкновении травм.

В ГУ МВД по Пермскому ведется проверка по факту аварии, которая произошла в ночь на 20 сентября. в ДТП с лосем погибла беременная девушка, а водитель автомобиля находится в больнице с различными травмами. «Авария произошла 20 сентября в час ночи. Водитель легковушки допустил наезд на лося, после чего автомобиль съехал в кювет и преевернулся. В результате аварии погибла пассажирка авто, водитель был госпитализирован в больницу с различными травмами. По факту аварии ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в полиции. Погибшей в аварии пассажиркой оказалась 24-летняя пермячка, которая была на девятом месяце беременности. Лось, который выскочил на дорогу, также скончался от полученных при столкновении травм.