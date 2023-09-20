В Воронежской области упал истребитель Су-35

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
В Минобороны сообщили, что экипаж Су-34 эвакуирован после крушения Фото:

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, экипаж катапультировался, пилоты эвакуированы.

«Истребитель Су-34 утром потерпел аварию в Воронежской области», — сообщило Минобороны. По данным ведомства, экипаж катапультировался, его эвакуировали.

Ранее в Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-25, передает «Национальная служба новостей». На борту находились только два пилота, которые смогли эвакуироваться.

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Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, экипаж катапультировался, пилоты эвакуированы. «Истребитель Су-34 утром потерпел аварию в Воронежской области», — сообщило Минобороны. По данным ведомства, экипаж катапультировался, его эвакуировали. Ранее в Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-25, передает «Национальная служба новостей». На борту находились только два пилота, которые смогли эвакуироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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