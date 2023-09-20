В Воронежской области упал истребитель Су-35 20 сентября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 + В Минобороны сообщили, что экипаж Су-34 эвакуирован после крушения Фото: Анна Майорова © URA.RU Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, экипаж катапультировался, пилоты эвакуированы. «Истребитель Су-34 утром потерпел аварию в Воронежской области», — сообщило Минобороны. По данным ведомства, экипаж катапультировался, его эвакуировали. Ранее в Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-25, передает «Национальная служба новостей». На борту находились только два пилота, которые смогли эвакуироваться. Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, экипаж катапультировался, пилоты эвакуированы. «Истребитель Су-34 утром потерпел аварию в Воронежской области», — сообщило Минобороны. По данным ведомства, экипаж катапультировался, его эвакуировали. Ранее в Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-25, передает «Национальная служба новостей». На борту находились только два пилота, которые смогли эвакуироваться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям