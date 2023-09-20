В Воронежской области упал истребитель Су-35

В Минобороны сообщили, что экипаж Су-34 эвакуирован после крушения
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, экипаж катапультировался, пилоты эвакуированы.
«Истребитель Су-34 утром потерпел аварию в Воронежской области», — сообщило Минобороны. По данным ведомства, экипаж катапультировался, его эвакуировали.
Ранее в Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-25, передает «Национальная служба новостей». На борту находились только два пилота, которые смогли эвакуироваться.
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