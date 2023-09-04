Baza: в Азовском море упал российский вертолет Ка-52

Причиной крушения вертолета предварительно стал туман
Российский разведывательный вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. Предварительно причиной падения стала неблагоприятная погода. Об этом сообщат telegram-канал Baza.
«Вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия <…> туман», — передают авторы канала, ссылаясь на источники в спасательных службах. Отмечается, что вертолет упал в полутора километрах от берега. На борту находились только два пилота, отмечается, что они смогли эвакуироваться.
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