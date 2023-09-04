Baza: в Азовском море упал российский вертолет Ка-52

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, вертолет, армия, военные, авиация, самолет, ввс, ка-52, воздушный парад, вкс россии, ка52, ка 52
Причиной крушения вертолета предварительно стал туман Фото:

Российский разведывательный вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. Предварительно причиной падения стала неблагоприятная погода. Об этом сообщат telegram-канал Baza.

«Вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия <…> туман», — передают авторы канала, ссылаясь на источники в спасательных службах. Отмечается, что вертолет упал в полутора километрах от берега. На борту находились только два пилота, отмечается, что они смогли эвакуироваться.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Российский разведывательный вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. Предварительно причиной падения стала неблагоприятная погода. Об этом сообщат telegram-канал Baza. «Вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия <…> туман», — передают авторы канала, ссылаясь на источники в спасательных службах. Отмечается, что вертолет упал в полутора километрах от берега. На борту находились только два пилота, отмечается, что они смогли эвакуироваться. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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