В МЧС предупредили жителей Пермского края о заморозках

20 сентября 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Ожидается, что температура опустится ниже 0 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае 21 сентября ожидаются заморозки. Температура опустится до -2 градусов, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Ночью и утром 21 сентября местами в Прикамье ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — передают спасатели в Telegram. Водителям рекомендовано быть придельно внимательными за рулем, также стоит быть более аккуратными при использовании отопительных приборов. Первые осенние заморозки пришли в регион в ночь на 15 сентября. Падение температуры особо ощутимо на севере Пермского края.

В Пермском крае 21 сентября ожидаются заморозки. Температура опустится до -2 градусов, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Ночью и утром 21 сентября местами в Прикамье ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — передают спасатели в Telegram. Водителям рекомендовано быть придельно внимательными за рулем, также стоит быть более аккуратными при использовании отопительных приборов. Первые осенние заморозки пришли в регион в ночь на 15 сентября. Падение температуры особо ощутимо на севере Пермского края.