В МЧС предупредили жителей Пермского края о заморозках

Ожидается, что температура опустится ниже 0
В Пермском крае 21 сентября ожидаются заморозки. Температура опустится до -2 градусов, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Ночью и утром 21 сентября местами в Прикамье ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — передают спасатели в Telegram. Водителям рекомендовано быть придельно внимательными за рулем, также стоит быть более аккуратными при использовании отопительных приборов.
Первые осенние заморозки пришли в регион в ночь на 15 сентября. Падение температуры особо ощутимо на севере Пермского края.
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