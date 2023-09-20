В МЧС предупредили жителей Пермского края о заморозках

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Открытие установки конечного охлаждения коксового газа в закрытый цикл на ЕВРАЗ. Нижний Тагил, зима, поздняя осень, мороз, холод, рябина в инее
Ожидается, что температура опустится ниже 0 Фото:

В Пермском крае 21 сентября ожидаются заморозки. Температура опустится до -2 градусов, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Ночью и утром 21 сентября местами в Прикамье ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — передают спасатели в Telegram. Водителям рекомендовано быть придельно внимательными за рулем, также стоит быть более аккуратными при использовании отопительных приборов.

Первые осенние заморозки пришли в регион в ночь на 15 сентября. Падение температуры особо ощутимо на севере Пермского края.

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В Пермском крае 21 сентября ожидаются заморозки. Температура опустится до -2 градусов, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Ночью и утром 21 сентября местами в Прикамье ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — передают спасатели в Telegram. Водителям рекомендовано быть придельно внимательными за рулем, также стоит быть более аккуратными при использовании отопительных приборов. Первые осенние заморозки пришли в регион в ночь на 15 сентября. Падение температуры особо ощутимо на севере Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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