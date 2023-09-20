На челябинском заводе загорелось масло

21 сентября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Огнеборцы ликвидировали открытое горение масла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деревне Казанцево в Сосновском районе (Челябинская область) 21 сентября загорелось масло на Асфальтобетонном заводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Вызов был на территории АБЗ УМиК в деревне Казанцево. Горело масло. На данный момент объявлена ликвидация открытого горения», — пояснили в пресс-службе. На тушение огня направили три автоцистерны. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров. Никто не пострадал.

В деревне Казанцево в Сосновском районе (Челябинская область) 21 сентября загорелось масло на Асфальтобетонном заводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Вызов был на территории АБЗ УМиК в деревне Казанцево. Горело масло. На данный момент объявлена ликвидация открытого горения», — пояснили в пресс-службе. На тушение огня направили три автоцистерны. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров. Никто не пострадал.