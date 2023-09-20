20 сентября 2023

На челябинском заводе загорелось масло

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Огнеборцы ликвидировали открытое горение масла Фото:

В деревне Казанцево в Сосновском районе (Челябинская область) 21 сентября загорелось масло на Асфальтобетонном заводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Вызов был на территории АБЗ УМиК в деревне Казанцево. Горело масло. На данный момент объявлена ликвидация открытого горения», — пояснили в пресс-службе.

На тушение огня направили три автоцистерны. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров. Никто не пострадал.

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В деревне Казанцево в Сосновском районе (Челябинская область) 21 сентября загорелось масло на Асфальтобетонном заводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Вызов был на территории АБЗ УМиК в деревне Казанцево. Горело масло. На данный момент объявлена ликвидация открытого горения», — пояснили в пресс-службе. На тушение огня направили три автоцистерны. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров. Никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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