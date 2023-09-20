На челябинском заводе загорелось масло

Огнеборцы ликвидировали открытое горение масла
В деревне Казанцево в Сосновском районе (Челябинская область) 21 сентября загорелось масло на Асфальтобетонном заводе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Вызов был на территории АБЗ УМиК в деревне Казанцево. Горело масло. На данный момент объявлена ликвидация открытого горения», — пояснили в пресс-службе.
На тушение огня направили три автоцистерны. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров. Никто не пострадал.
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