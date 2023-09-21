Свердловский экс-директор ДК предстанет перед судом после падения гимнаста

Экс-директор ДК «Ровесник» предстанет перед Белоярским районным судом Фото: Владимир Жабриков

В Заречном бывший руководитель ДК «Ровесник» предстанет перед судом после инцидента с гимнастом, который упал с трехметровой высоты. Прокуратура обвиняет женщину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

«Перед судом предстанет экс-руководитель ДК „Ровесник“ из Заречного. Женщина обвиняется по статье „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».

По версии следствия, в сентябре 2017 года для студии «Арена» в ДК были закуплены лебедка, трос и другое оборудование, необходимое для выступлений. Однако их техобслуживание в установленные сроки не проводилось.

5 апреля 14-летний подросток упал с трехметровой высоты во время выполнения трюка из-за обрыва страховочного троса. Ребенка сначала доставили в местную больницу, а после перевезли в Екатеринбург. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. В Росцирке объяснили, что согласно охране труда наличие матов при выполнении цирковых трюков не предусмотрено.

Экс-директора обвиняют в том, что она не проконтролировала установку оборудования, а затем не проверяла их надежность. Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.