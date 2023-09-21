Зеленский вдохновился «посланием» экс-президента США

22 сентября 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Зеленскому понравились наставление Авраама Линкольна генералу Гранту Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский оценил содержание телеграммы 16-го президента США Авраама Линкольна к генералу Гранту. В нем бывший лидер Америки писал: «Держись бульдожьей хваткой, грызи и души, сколько можешь». Зеленский воспринял это и на свой счет. «Среди документов, которые я увидел сегодня в Национальном архиве США, была телеграмма Авраама Линкольна к генералу Гранту. Документ, который вдохновляет. „Держись бульдожьей хваткой, грызи и души, сколько можешь“», — процитировал Зеленский в Telegram. Он написал, что украинские военные «грызут и душат» всех, кто попадется им на пути. В то же время президент Украины отметил, что американские инвестиции работают «до последнего цента». Ранее Зеленский выступил на перед Советом безопасности ООН. Российские политики назвали его выступление «позором» из-за попыток очернить РФ, в том числе для того, чтобы оправдать ядерный шантаж со стороны Киева и обстрелы ВСУ Запорожской АЭС. Президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что к некоторым заявлениям Зеленского не стоит относиться всерьез, ведь он находится под постоянным давлением, из-за чего склонен терять голову.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил содержание телеграммы 16-го президента США Авраама Линкольна к генералу Гранту. В нем бывший лидер Америки писал: «Держись бульдожьей хваткой, грызи и души, сколько можешь». Зеленский воспринял это и на свой счет. «Среди документов, которые я увидел сегодня в Национальном архиве США, была телеграмма Авраама Линкольна к генералу Гранту. Документ, который вдохновляет. „Держись бульдожьей хваткой, грызи и души, сколько можешь“», — процитировал Зеленский в Telegram. Он написал, что украинские военные «грызут и душат» всех, кто попадется им на пути. В то же время президент Украины отметил, что американские инвестиции работают «до последнего цента». Ранее Зеленский выступил на перед Советом безопасности ООН. Российские политики назвали его выступление «позором» из-за попыток очернить РФ, в том числе для того, чтобы оправдать ядерный шантаж со стороны Киева и обстрелы ВСУ Запорожской АЭС. Президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что к некоторым заявлениям Зеленского не стоит относиться всерьез, ведь он находится под постоянным давлением, из-за чего склонен терять голову.