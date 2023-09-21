21 сентября 2023

В Свердловской области электрик погиб из-за падения ЛЭП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Томинский ГОК РМК. Челябинск , лэп, провода, столб, опора, энергетика, изоляторы, электричество
Опора ЛЭП упала после того, как электромонтер отсоединил провода Фото:

В Карпинске (Свердловская область) 39-летний электромонтер погиб, отсоединяя провода от опоры линии электропередач. В какой-то момент одна из опор ЛЭП переломилась у основания, и мужчина вместе с ней упал на землю, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона, которая начала проверку по факту происшествия.

«По предварительной информации, 20 сентября около 16:00 часов на участке по добыче драгоценных металлов (лицензионный участок россыпи рек Тулайка и Оленья) электромонтер, находясь на опоре линии электропередач, выполнял работу по отцепке от нее проводов. В момент перекусывания провода опора переломилась у основания. В результате чего работник упал на землю вместе с опорой, получив травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверит, как работодатель выполнял требования закона в сфере охраны труда. И по результатам проверки примет меры реагирования.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карпинске (Свердловская область) 39-летний электромонтер погиб, отсоединяя провода от опоры линии электропередач. В какой-то момент одна из опор ЛЭП переломилась у основания, и мужчина вместе с ней упал на землю, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона, которая начала проверку по факту происшествия. «По предварительной информации, 20 сентября около 16:00 часов на участке по добыче драгоценных металлов (лицензионный участок россыпи рек Тулайка и Оленья) электромонтер, находясь на опоре линии электропередач, выполнял работу по отцепке от нее проводов. В момент перекусывания провода опора переломилась у основания. В результате чего работник упал на землю вместе с опорой, получив травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в надзорном ведомстве. Прокуратура проверит, как работодатель выполнял требования закона в сфере охраны труда. И по результатам проверки примет меры реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...