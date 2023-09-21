В Свердловской области электрик погиб из-за падения ЛЭП

В Карпинске (Свердловская область) 39-летний электромонтер погиб, отсоединяя провода от опоры линии электропередач. В какой-то момент одна из опор ЛЭП переломилась у основания, и мужчина вместе с ней упал на землю, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона, которая начала проверку по факту происшествия.
«По предварительной информации, 20 сентября около 16:00 часов на участке по добыче драгоценных металлов (лицензионный участок россыпи рек Тулайка и Оленья) электромонтер, находясь на опоре линии электропередач, выполнял работу по отцепке от нее проводов. В момент перекусывания провода опора переломилась у основания. В результате чего работник упал на землю вместе с опорой, получив травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура проверит, как работодатель выполнял требования закона в сфере охраны труда. И по результатам проверки примет меры реагирования.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.