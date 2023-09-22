22 сентября 2023

Пермь сковали пробки из-за ДТП на Коммунальном мосту с тремя машинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
Пермские водители стояли в пробках на центральных улицах города Фото:

В Перми водители застряли в пробках вечером 22 сентября. Причина — несколько ДТП в черте города, одно из которых произошло на Коммунальном мосту. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в аварии пострадали три машины.

«Двигаясь по коммунальному мосту, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Lada Granta. После транспортное средство отбросило на движущийся автомобиль Hyundai», — уточнили в ведомстве, передает perm.aif.ru.

В результате нескольких дорожных происшествий прикамскую столицу сковали 9-балльные пробки, об этом URA.RU писало ранее. Помимо указанного направления, движение также было затруднено на Комсомольском проспекте и на улице Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.

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В Перми водители застряли в пробках вечером 22 сентября. Причина — несколько ДТП в черте города, одно из которых произошло на Коммунальном мосту. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в аварии пострадали три машины. «Двигаясь по коммунальному мосту, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Lada Granta. После транспортное средство отбросило на движущийся автомобиль Hyundai», — уточнили в ведомстве, передает perm.aif.ru. В результате нескольких дорожных происшествий прикамскую столицу сковали 9-балльные пробки, об этом URA.RU писало ранее. Помимо указанного направления, движение также было затруднено на Комсомольском проспекте и на улице Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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