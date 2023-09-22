Пермь сковали пробки из-за ДТП на Коммунальном мосту с тремя машинами

23 сентября 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Пермские водители стояли в пробках на центральных улицах города Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми водители застряли в пробках вечером 22 сентября. Причина — несколько ДТП в черте города, одно из которых произошло на Коммунальном мосту. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в аварии пострадали три машины. «Двигаясь по коммунальному мосту, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Lada Granta. После транспортное средство отбросило на движущийся автомобиль Hyundai», — уточнили в ведомстве, передает perm.aif.ru. В результате нескольких дорожных происшествий прикамскую столицу сковали 9-балльные пробки, об этом URA.RU писало ранее. Помимо указанного направления, движение также было затруднено на Комсомольском проспекте и на улице Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.

В Перми водители застряли в пробках вечером 22 сентября. Причина — несколько ДТП в черте города, одно из которых произошло на Коммунальном мосту. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в аварии пострадали три машины. «Двигаясь по коммунальному мосту, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Lada Granta. После транспортное средство отбросило на движущийся автомобиль Hyundai», — уточнили в ведомстве, передает perm.aif.ru. В результате нескольких дорожных происшествий прикамскую столицу сковали 9-балльные пробки, об этом URA.RU писало ранее. Помимо указанного направления, движение также было затруднено на Комсомольском проспекте и на улице Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.