Пермь сковали пробки из-за ДТП на Коммунальном мосту с тремя машинами

В Перми водители застряли в пробках вечером 22 сентября. Причина — несколько ДТП в черте города, одно из которых произошло на Коммунальном мосту. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в аварии пострадали три машины.
«Двигаясь по коммунальному мосту, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Lada Granta. После транспортное средство отбросило на движущийся автомобиль Hyundai», — уточнили в ведомстве, передает perm.aif.ru.
В результате нескольких дорожных происшествий прикамскую столицу сковали 9-балльные пробки, об этом URA.RU писало ранее. Помимо указанного направления, движение также было затруднено на Комсомольском проспекте и на улице Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.
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