В Крыму сработали системы ПВО

23 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В Крыму отражена ракетная атака, сообщил Михаил Развожаев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По предварительным данным, системы ПВО сработали в Крыму, они отразили ракетную атаку Украины. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале . Он призвал людей сохранять спокойствие. На место падения обломков ракеты выехали оперативные службы. Днем ранее ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России. Пострадало не менее шести человек.

По предварительным данным, системы ПВО сработали в Крыму, они отразили ракетную атаку Украины. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он призвал людей сохранять спокойствие. На место падения обломков ракеты выехали оперативные службы. Днем ранее ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России. Пострадало не менее шести человек.