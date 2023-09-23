В Крыму сработали системы ПВО

В Крыму отражена ракетная атака, сообщил Михаил Развожаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По предварительным данным, системы ПВО сработали в Крыму, они отразили ракетную атаку Украины. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки», — написал Михаил Развожаев в своем
Днем ранее ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России. Пострадало не менее шести человек.
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