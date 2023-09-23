В Крыму сработали системы ПВО

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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, stock, с-400
В Крыму отражена ракетная атака, сообщил Михаил Развожаев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По предварительным данным, системы ПВО сработали в Крыму, они отразили ракетную атаку Украины. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он призвал людей сохранять спокойствие. На место падения обломков ракеты выехали оперативные службы.

Днем ранее ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России. Пострадало не менее шести человек.

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По предварительным данным, системы ПВО сработали в Крыму, они отразили ракетную атаку Украины. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он призвал людей сохранять спокойствие. На место падения обломков ракеты выехали оперативные службы. Днем ранее ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России. Пострадало не менее шести человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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