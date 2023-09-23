Олимпийский чемпион Никита Нагорный попал под санкции Канады

Канада ввела санкции против Никиты Нагорного
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Канада внесла российского олимпийского чемпиона Никиту Нагорного в санкционной список. Об этом сообщает правительство страны.
«Внести правки: 1330 — Никита Владимирович Нагорный», — значится в
Никита Нагорный — заслуженный мастер спорта России. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом. В 2016 году на Олимпиаде он получил серебро. К тому же он трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.
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