Олимпийский чемпион Никита Нагорный попал под санкции Канады

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Кубок России по спортивной гимнастике - 2017. Финалы, день первый. Екатеринбург, нагорный никита
Канада ввела санкции против Никиты Нагорного Фото:
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Канада внесла российского олимпийского чемпиона Никиту Нагорного в санкционной список. Об этом сообщает правительство страны.

«Внести правки: 1330 — Никита Владимирович Нагорный», — значится в санкционном списке Канады. Нагорный попал в него из-за того, что он начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», против которой также введены ограничения от Канады. Всего в обновленный список попали 42 физических и 21 юридическое лицо.

Никита Нагорный — заслуженный мастер спорта России. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом. В 2016 году на Олимпиаде он получил серебро. К тому же он трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.

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Канада внесла российского олимпийского чемпиона Никиту Нагорного в санкционной список. Об этом сообщает правительство страны. «Внести правки: 1330 — Никита Владимирович Нагорный», — значится в санкционном списке Канады. Нагорный попал в него из-за того, что он начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», против которой также введены ограничения от Канады. Всего в обновленный список попали 42 физических и 21 юридическое лицо. Никита Нагорный — заслуженный мастер спорта России. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом. В 2016 году на Олимпиаде он получил серебро. К тому же он трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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