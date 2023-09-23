Олимпийский чемпион Никита Нагорный попал под санкции Канады

23 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Канада ввела санкции против Никиты Нагорного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада внесла российского олимпийского чемпиона Никиту Нагорного в санкционной список. Об этом сообщает правительство страны. «Внести правки: 1330 — Никита Владимирович Нагорный», — значится в санкционном списке Канады. Нагорный попал в него из-за того, что он начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», против которой также введены ограничения от Канады. Всего в обновленный список попали 42 физических и 21 юридическое лицо. Никита Нагорный — заслуженный мастер спорта России. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом. В 2016 году на Олимпиаде он получил серебро. К тому же он трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.

Канада внесла российского олимпийского чемпиона Никиту Нагорного в санкционной список. Об этом сообщает правительство страны. «Внести правки: 1330 — Никита Владимирович Нагорный», — значится в санкционном списке Канады. Нагорный попал в него из-за того, что он начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», против которой также введены ограничения от Канады. Всего в обновленный список попали 42 физических и 21 юридическое лицо. Никита Нагорный — заслуженный мастер спорта России. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом. В 2016 году на Олимпиаде он получил серебро. К тому же он трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.