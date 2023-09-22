В МЧС предупредили пермяков о резком ухудшении погоды

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, плохая видимость, туман, экология, экологическая обстановка, дым в городе, загрязнение воздуха
Из-за тумана на дорогах водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим Фото:

Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю предупредило о резком ухудшении погодных условий в регионе. Ведомство, ссылаясь на прогноз синоптиков, сообщает о тумане в ночь на 23 сентября.

«По данным Пермского ЦГМС в Пермском крае ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Ночью и утром 23 сентября в отдельных районах прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ранее синоптики предупредили жителей Пермского края об аномально теплой и сухой погоде на выходные. В субботу и воскресенье температура воздуха в регионе может достичь +26 градусов.

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Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю предупредило о резком ухудшении погодных условий в регионе. Ведомство, ссылаясь на прогноз синоптиков, сообщает о тумане в ночь на 23 сентября. «По данным Пермского ЦГМС в Пермском крае ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Ночью и утром 23 сентября в отдельных районах прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ранее синоптики предупредили жителей Пермского края об аномально теплой и сухой погоде на выходные. В субботу и воскресенье температура воздуха в регионе может достичь +26 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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