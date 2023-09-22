В МЧС предупредили пермяков о резком ухудшении погоды

Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю предупредило о резком ухудшении погодных условий в регионе. Ведомство, ссылаясь на прогноз синоптиков, сообщает о тумане в ночь на 23 сентября.
«По данным Пермского ЦГМС в Пермском крае ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Ночью и утром 23 сентября в отдельных районах прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Ранее синоптики предупредили жителей Пермского края об аномально теплой и сухой погоде на выходные. В субботу и воскресенье температура воздуха в регионе может достичь +26 градусов.
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