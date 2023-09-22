В МЧС предупредили пермяков о резком ухудшении погоды

22 сентября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Из-за тумана на дорогах водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю предупредило о резком ухудшении погодных условий в регионе. Ведомство, ссылаясь на прогноз синоптиков, сообщает о тумане в ночь на 23 сентября. «По данным Пермского ЦГМС в Пермском крае ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Ночью и утром 23 сентября в отдельных районах прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ранее синоптики предупредили жителей Пермского края об аномально теплой и сухой погоде на выходные. В субботу и воскресенье температура воздуха в регионе может достичь +26 градусов.

Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю предупредило о резком ухудшении погодных условий в регионе. Ведомство, ссылаясь на прогноз синоптиков, сообщает о тумане в ночь на 23 сентября. «По данным Пермского ЦГМС в Пермском крае ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Ночью и утром 23 сентября в отдельных районах прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ранее синоптики предупредили жителей Пермского края об аномально теплой и сухой погоде на выходные. В субботу и воскресенье температура воздуха в регионе может достичь +26 градусов.