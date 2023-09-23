23 сентября 2023
22 сентября 2023

Жители ХМАО помогли больнице ЛНР тапочками и лекарствами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь, гуманитарный конвой
Жители ХМАО помогли приобрести тапочки, медикаменты и постельное белье для больницы ЛНР Фото:

Жители ХМАО пожертвовали деньги на закупку тапочек в больницу Луганской Народной Республики (ЛНР), также ими были приобретены медикаменты и постельное белье. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус.

«От внимания неравнодушных жителей Югры не ускользает ни одна просьба. На этот раз наши земляки помогли госпиталю ЛНР. Там попросили приобрести обувь для пациентов. Дополнительно собрали другие нужные вещи, в том числе — медикаменты, нательное и постельное белье», — написали волонтеры в telegram-канале.

Ранее волонтеры гумкорпуса передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности. Также они собрали адресные посылки для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ХМАО пожертвовали деньги на закупку тапочек в больницу Луганской Народной Республики (ЛНР), также ими были приобретены медикаменты и постельное белье. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус. «От внимания неравнодушных жителей Югры не ускользает ни одна просьба. На этот раз наши земляки помогли госпиталю ЛНР. Там попросили приобрести обувь для пациентов. Дополнительно собрали другие нужные вещи, в том числе — медикаменты, нательное и постельное белье», — написали волонтеры в telegram-канале. Ранее волонтеры гумкорпуса передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности. Также они собрали адресные посылки для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...