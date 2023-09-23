Жители ХМАО помогли больнице ЛНР тапочками и лекарствами. Фото

24 сентября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО помогли приобрести тапочки, медикаменты и постельное белье для больницы ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители ХМАО пожертвовали деньги на закупку тапочек в больницу Луганской Народной Республики (ЛНР), также ими были приобретены медикаменты и постельное белье. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус. «От внимания неравнодушных жителей Югры не ускользает ни одна просьба. На этот раз наши земляки помогли госпиталю ЛНР. Там попросили приобрести обувь для пациентов. Дополнительно собрали другие нужные вещи, в том числе — медикаменты, нательное и постельное белье», — написали волонтеры в telegram-канале. Ранее волонтеры гумкорпуса передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности. Также они собрали адресные посылки для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Жители ХМАО пожертвовали деньги на закупку тапочек в больницу Луганской Народной Республики (ЛНР), также ими были приобретены медикаменты и постельное белье. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус. «От внимания неравнодушных жителей Югры не ускользает ни одна просьба. На этот раз наши земляки помогли госпиталю ЛНР. Там попросили приобрести обувь для пациентов. Дополнительно собрали другие нужные вещи, в том числе — медикаменты, нательное и постельное белье», — написали волонтеры в telegram-канале. Ранее волонтеры гумкорпуса передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности. Также они собрали адресные посылки для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.