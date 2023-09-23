Жители ХМАО пожертвовали деньги на закупку тапочек в больницу Луганской Народной Республики (ЛНР), также ими были приобретены медикаменты и постельное белье. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус.
«От внимания неравнодушных жителей Югры не ускользает ни одна просьба. На этот раз наши земляки помогли госпиталю ЛНР. Там попросили приобрести обувь для пациентов. Дополнительно собрали другие нужные вещи, в том числе — медикаменты, нательное и постельное белье», — написали волонтеры в telegram-канале.
Ранее волонтеры гумкорпуса передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности. Также они собрали адресные посылки для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.