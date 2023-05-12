12 мая 2023

Гумкорпус ХМАО доставил вещи жителям ЛНР и адресные посылки бойцам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Военнослужащим добровольцы передали адресные посылки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации.

«Югорчане продолжают помогать людям из ЛНР преодолевать этот непростой период. Среди переданной помощи — теплые вещи, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Нет ничего ценнее весточки с родной земли. Поэтому мы продолжаем регулярно доставлять адресные посылки нашим бойцам», — говорится в сообщении. Жители Кременной, пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В ответном видео бойцы поблагодарили жителей Югры за поддержку и передали приветы близким.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации. «Югорчане продолжают помогать людям из ЛНР преодолевать этот непростой период. Среди переданной помощи — теплые вещи, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Нет ничего ценнее весточки с родной земли. Поэтому мы продолжаем регулярно доставлять адресные посылки нашим бойцам», — говорится в сообщении. Жители Кременной, пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В ответном видео бойцы поблагодарили жителей Югры за поддержку и передали приветы близким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...