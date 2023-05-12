Гумкорпус ХМАО доставил вещи жителям ЛНР и адресные посылки бойцам. Видео

13 мая 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Военнослужащим добровольцы передали адресные посылки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации. «Югорчане продолжают помогать людям из ЛНР преодолевать этот непростой период. Среди переданной помощи — теплые вещи, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Нет ничего ценнее весточки с родной земли. Поэтому мы продолжаем регулярно доставлять адресные посылки нашим бойцам», — говорится в сообщении. Жители Кременной, пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В ответном видео бойцы поблагодарили жителей Югры за поддержку и передали приветы близким.

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале организации. «Югорчане продолжают помогать людям из ЛНР преодолевать этот непростой период. Среди переданной помощи — теплые вещи, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Нет ничего ценнее весточки с родной земли. Поэтому мы продолжаем регулярно доставлять адресные посылки нашим бойцам», — говорится в сообщении. Жители Кременной, пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В ответном видео бойцы поблагодарили жителей Югры за поддержку и передали приветы близким.