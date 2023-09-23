23 сентября 2023
22 сентября 2023

Пермский экс-министр получил руководящую должность на главной стройке губернатора

Экс-глава пермского минстроя Колмагоров стал замдиректора «Кампус Парма»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с участием министра строительства. Пермь, портрет, колмогоров андрей
Андрей Колмогоров получил руководящую должность в компании «Кампус Парма» Фото:

Бывший министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров назначен на должность заместителя директора ООО «Кампус Парма». Компания является концессионером строительства межуниверситетского кампуса на правом берегу Камы, пояснил источник, знакомый с планами руководства.

«Андрей Колмогоров назначен замдиректора „Кампус Парма“. Назначение прошло в конце прошлой недели», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Колмогоров занимал должность министра строительства региона с сентября 2019 года. Был уволен 20 января 2023 года. Источник URA.RU в краевом правительстве сообщал, что он останется в Перми и будет работать на стройке кампуса. Проект реализуют за счет федеральных средств, сумма инвестиций 19 млрд рублей.

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Бывший министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров назначен на должность заместителя директора ООО «Кампус Парма». Компания является концессионером строительства межуниверситетского кампуса на правом берегу Камы, пояснил источник, знакомый с планами руководства. «Андрей Колмогоров назначен замдиректора „Кампус Парма“. Назначение прошло в конце прошлой недели», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник. Колмогоров занимал должность министра строительства региона с сентября 2019 года. Был уволен 20 января 2023 года. Источник URA.RU в краевом правительстве сообщал, что он останется в Перми и будет работать на стройке кампуса. Проект реализуют за счет федеральных средств, сумма инвестиций 19 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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