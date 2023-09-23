Пермский экс-министр получил руководящую должность на главной стройке губернатора

Бывший министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров назначен на должность заместителя директора ООО «Кампус Парма». Компания является концессионером строительства межуниверситетского кампуса на правом берегу Камы, пояснил источник, знакомый с планами руководства.
«Андрей Колмогоров назначен замдиректора „Кампус Парма“. Назначение прошло в конце прошлой недели», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
Колмогоров занимал должность министра строительства региона с сентября 2019 года. Был уволен 20 января 2023 года. Источник URA.RU в краевом правительстве сообщал, что он останется в Перми и будет работать на стройке кампуса. Проект реализуют за счет федеральных средств, сумма инвестиций 19 млрд рублей.
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