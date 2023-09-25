Минобороны РФ взыскивает с компании Роскосмоса в Миассе 15 млн рублей

В Арбитражном суде Москвы рассмотрят иск Минобороны РФ к ГРЦ им. Макеева Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с ГРЦ имени Макеева из Миасса (Челябинская область) 15,4 млн рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Судья О. В. Романов рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Министерства обороны Российской Федерации к АО „ГРЦ Макеева“ о взыскании 15 436 666 руб. 67 коп. Определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — отмечено в постановлении суда.

Подробности по делу не разглашаются. В мае военное ведомство подавало также другой иск к ГРЦ на сумму 70,9 млн рублей, но процесс 20 сентября проиграло. В требованиях полностью отказано.

Ответчик является разработчиком комических технологий. В августе центр продемонстрировал общественности видео 3D-графики с многоразовой ракетой «Корона». В сентября стало известно, что в разработке организации находится аппарат для миссий к Луне и Марсу. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГРЦ. К моменту публикации ответа не поступило.