Минобороны РФ взыскивает с компании Роскосмоса в Миассе 15 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Министерства Обороны. Москва, министерство обороны рф, минобороны
В Арбитражном суде Москвы рассмотрят иск Минобороны РФ к ГРЦ им. Макеева Фото:

Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с ГРЦ имени Макеева из Миасса (Челябинская область) 15,4 млн рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Судья О. В. Романов рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Министерства обороны Российской Федерации к АО „ГРЦ Макеева“ о взыскании 15 436 666 руб. 67 коп. Определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — отмечено в постановлении суда.

Подробности по делу не разглашаются. В мае военное ведомство подавало также другой иск к ГРЦ на сумму 70,9 млн рублей, но процесс 20 сентября проиграло. В требованиях полностью отказано.

Ответчик является разработчиком комических технологий. В августе центр продемонстрировал общественности видео 3D-графики с многоразовой ракетой «Корона». В сентября стало известно, что в разработке организации находится аппарат для миссий к Луне и Марсу. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГРЦ. К моменту публикации ответа не поступило.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с ГРЦ имени Макеева из Миасса (Челябинская область) 15,4 млн рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Судья О. В. Романов рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Министерства обороны Российской Федерации к АО „ГРЦ Макеева“ о взыскании 15 436 666 руб. 67 коп. Определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — отмечено в постановлении суда. Подробности по делу не разглашаются. В мае военное ведомство подавало также другой иск к ГРЦ на сумму 70,9 млн рублей, но процесс 20 сентября проиграло. В требованиях полностью отказано. Ответчик является разработчиком комических технологий. В августе центр продемонстрировал общественности видео 3D-графики с многоразовой ракетой «Корона». В сентября стало известно, что в разработке организации находится аппарат для миссий к Луне и Марсу. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГРЦ. К моменту публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...