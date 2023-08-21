Ракета позволит экономить средства за счет многоразового использования Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Роскосмос показал видео с 3D-графикой ракеты многоразового использования «Корона» из Миасса (Челябинская область). Как заявили в пресс-службе ведомства, изделие позволит заправлять космические объекты.

«Вслед за „Протоном“ и „Ангарой“ мирный арсенал Роскосмоса пополнит полностью многоразовая ракета. „Корону“ можно будет использовать для дозаправки и ремонта объектов в космосе», —

Ракета проектируется в ГРЦ имени Макеева. «Корона» будет способна находиться на орбите до десяти суток и возвращать на землю полезные нагрузки. Как ранее отметили специалисты, сутки ей потребуются на остывание корпуса. После этого аппарат снова будет готов к отправке на орбиту. За счет многократного использования изделие позволит экономить средства.

Проект ракеты «Корона» презентовали в 2021 году на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров в Екатеринбурге. К созданию двигателя ракеты инженеры приступили в декабре 2022 года. В марте 2023 года макет был показан в Миассе, в августе — на форуме «Армия» в подмосковной Кубинке.