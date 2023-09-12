В Миассе предприятие Роскосмоса создаст ракету для миссий на Марс

13 сентября 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

ГРЦ им. Макеева имеет богатую историю по созданию космических ракет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) в ГРЦ имени Макеева, который входит в структуру Роскосмоса, создадут концепцию ракеты для миссий на Марс. Также на предприятии задумались над созданием гиперзвукового летательного аппарата. «Ракетный центр имени Макеева создает концепцию сверхтяжелых ракет для облета Луны и миссий к Марсу. Также будет создана концепция многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата», — сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра. В сентябре стало известно о планах НПО имени Лавочкина в подмосковных Химках создать станцию «Бумеранг» по доставке грунта со спутника Марса Фобоса. Миссия запланирована после 2030 года. При этом Луна рассматривается в качестве транспортного хаба для полетов на другие планеты Солнечной системы. Сам ГРЦ имени Макеева работает также над проектом многоразовой ракеты «Корона», которая позволит доставлять на орбиту полезный груз и возвращаться на Землю.

В Миассе (Челябинская область) в ГРЦ имени Макеева, который входит в структуру Роскосмоса, создадут концепцию ракеты для миссий на Марс. Также на предприятии задумались над созданием гиперзвукового летательного аппарата. «Ракетный центр имени Макеева создает концепцию сверхтяжелых ракет для облета Луны и миссий к Марсу. Также будет создана концепция многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата», — сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра. В сентябре стало известно о планах НПО имени Лавочкина в подмосковных Химках создать станцию «Бумеранг» по доставке грунта со спутника Марса Фобоса. Миссия запланирована после 2030 года. При этом Луна рассматривается в качестве транспортного хаба для полетов на другие планеты Солнечной системы. Сам ГРЦ имени Макеева работает также над проектом многоразовой ракеты «Корона», которая позволит доставлять на орбиту полезный груз и возвращаться на Землю.