24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Сургуте будут готовить еду из аниме Миядзаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуд-корт «Гастроном» площадка для фуд-стартапов в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, азиатская кухня, китайский суп, рамен, еда
В меню сургутского ресторана появятся блюда из аниме Миядзаки Фото:

В сургутском ресторане (ХМАО) корейского стрит-фуда будут готовить блюда из мультфильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки. Обновленное меню посетителям приготовили в рамках временной ивент-акции. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале.

«Сейчас мы прорабатываем ивентные блюда и придумываем для них фишки. Обновленное меню будет уже осенью», — рассказала команда. Посетители также смогут увидеть в ресторане косплееров, которые перевоплотятся в образы популярных аниме-героев.

Миядзаки прежде всего известен своими мультфильмами в жанре аниме. Среди наиболее известных лент японского режиссера «Ходячий замок» и «Унесенные призраками».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте школьников будут кормить блюдами итальянской кухни, среди которых ризотто и паста карбонара. В меню столовых в учебных заведениях внесли 27 новых позиций.

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В сургутском ресторане (ХМАО) корейского стрит-фуда будут готовить блюда из мультфильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки. Обновленное меню посетителям приготовили в рамках временной ивент-акции. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале. «Сейчас мы прорабатываем ивентные блюда и придумываем для них фишки. Обновленное меню будет уже осенью», — рассказала команда. Посетители также смогут увидеть в ресторане косплееров, которые перевоплотятся в образы популярных аниме-героев. Миядзаки прежде всего известен своими мультфильмами в жанре аниме. Среди наиболее известных лент японского режиссера «Ходячий замок» и «Унесенные призраками». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте школьников будут кормить блюдами итальянской кухни, среди которых ризотто и паста карбонара. В меню столовых в учебных заведениях внесли 27 новых позиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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