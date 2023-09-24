В Сургуте будут готовить еду из аниме Миядзаки

В меню сургутского ресторана появятся блюда из аниме Миядзаки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В сургутском ресторане (ХМАО) корейского стрит-фуда будут готовить блюда из мультфильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки. Обновленное меню посетителям приготовили в рамках временной ивент-акции. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале.

«Сейчас мы прорабатываем ивентные блюда и придумываем для них фишки. Обновленное меню будет уже осенью», — рассказала команда. Посетители также смогут увидеть в ресторане косплееров, которые перевоплотятся в образы популярных аниме-героев.

Миядзаки прежде всего известен своими мультфильмами в жанре аниме. Среди наиболее известных лент японского режиссера «Ходячий замок» и «Унесенные призраками».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте школьников будут кормить блюдами итальянской кухни, среди которых ризотто и паста карбонара. В меню столовых в учебных заведениях внесли 27 новых позиций.