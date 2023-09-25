25 сентября 2023
24 сентября 2023

Участник СВО из ХМАО поделился, что поднимает боевой дух бойцов на фронте

Доброволец из ХМАО: посылки и детские письма поднимают боевой дух солдат
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Детские рисунки и письма до слез трогают бойцов Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) участник СВО встретился с учениками школы №8. Во время беседы боец поделился, что посылки от земляков и детские рисунки и письма вносят огромный вклад в поддержку боевого духа солдат и придают уверенности в победе. О прошедшем мероприятии рассказала глава города Эльвира Бугай в соцсети.

«Участник специальной военной операции посетил школу №8. Доброволец рассказал о том, что все письма ребят и посылки горожан доходят до адресатов и вносят огромный вклад в поддержку боевого духа солдат. Такие моменты трогают воинов до слез, заставляя держаться и уверенно двигаться к победе», — поделилась Бугай в своем telegram-канале деталями беседы с бойцом.

Встреча с военнослужащим вдохновила школьников заниматься сбором гуманитарной помощи, а также продолжить писать письма бойцам на передовую. Доброволец в свою очередь поблагодарил ребят за встречу и пожелал всем ценить жизнь и любить Родину.

Ранее боец добровольческого батальона БАРС-13 «Русский мир» с позывным «Бессер» рассказал корреспонденту URA.RU о том, что дочка подарила ему игрушку-брелок в виде котика из популярной серии HelloKitty. Для солдата она стала талисманом.

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В Нефтеюганске (ХМАО) участник СВО встретился с учениками школы №8. Во время беседы боец поделился, что посылки от земляков и детские рисунки и письма вносят огромный вклад в поддержку боевого духа солдат и придают уверенности в победе. О прошедшем мероприятии рассказала глава города Эльвира Бугай в соцсети. «Участник специальной военной операции посетил школу №8. Доброволец рассказал о том, что все письма ребят и посылки горожан доходят до адресатов и вносят огромный вклад в поддержку боевого духа солдат. Такие моменты трогают воинов до слез, заставляя держаться и уверенно двигаться к победе», — поделилась Бугай в своем telegram-канале деталями беседы с бойцом. Встреча с военнослужащим вдохновила школьников заниматься сбором гуманитарной помощи, а также продолжить писать письма бойцам на передовую. Доброволец в свою очередь поблагодарил ребят за встречу и пожелал всем ценить жизнь и любить Родину. Ранее боец добровольческого батальона БАРС-13 «Русский мир» с позывным «Бессер» рассказал корреспонденту URA.RU о том, что дочка подарила ему игрушку-брелок в виде котика из популярной серии HelloKitty. Для солдата она стала талисманом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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