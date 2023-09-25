25 сентября 2023

В пермском ТРК «СпешиLove» открыли мобильный пункт вакцинации от гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация и проверка qr-кодов в ТРК. Магнитогорск, мобильный пункт, вакцинация от ковид 19
Бесплатно сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет Фото:

В пермском торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» открыли первый в этом году мобильный пункт вакцинации. Каждый желающий сможет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

«Мобильный пункт будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 17.00. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией будет проведен медицинский осмотр», — сообщил telegram-канал краевого минздрава.

В ведомстве добавили, что вакцинация является эффективным методом защиты. Он позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания и его осложнений. Позже в Перми мобильные пункты вакцинации откроют и по другим адресам, пояснили в краевом минздраве.

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В пермском торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» открыли первый в этом году мобильный пункт вакцинации. Каждый желающий сможет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции. «Мобильный пункт будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 17.00. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией будет проведен медицинский осмотр», — сообщил telegram-канал краевого минздрава. В ведомстве добавили, что вакцинация является эффективным методом защиты. Он позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания и его осложнений. Позже в Перми мобильные пункты вакцинации откроют и по другим адресам, пояснили в краевом минздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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