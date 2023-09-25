В пермском ТРК «СпешиLove» открыли мобильный пункт вакцинации от гриппа

26 сентября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Бесплатно сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В пермском торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» открыли первый в этом году мобильный пункт вакцинации. Каждый желающий сможет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции. «Мобильный пункт будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 17.00. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией будет проведен медицинский осмотр», — сообщил telegram-канал краевого минздрава. В ведомстве добавили, что вакцинация является эффективным методом защиты. Он позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания и его осложнений. Позже в Перми мобильные пункты вакцинации откроют и по другим адресам, пояснили в краевом минздраве.

В пермском торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» открыли первый в этом году мобильный пункт вакцинации. Каждый желающий сможет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции. «Мобильный пункт будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 17.00. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией будет проведен медицинский осмотр», — сообщил telegram-канал краевого минздрава. В ведомстве добавили, что вакцинация является эффективным методом защиты. Он позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания и его осложнений. Позже в Перми мобильные пункты вакцинации откроют и по другим адресам, пояснили в краевом минздраве.