В пермском ТРК «СпешиLove» открыли мобильный пункт вакцинации от гриппа

В пермском торгово-развлекательном комплексе «СпешиLove» открыли первый в этом году мобильный пункт вакцинации. Каждый желающий сможет пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции.
«Мобильный пункт будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 17.00. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией будет проведен медицинский осмотр», — сообщил telegram-канал краевого минздрава.
В ведомстве добавили, что вакцинация является эффективным методом защиты. Он позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания и его осложнений. Позже в Перми мобильные пункты вакцинации откроют и по другим адресам, пояснили в краевом минздраве.
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