26 сентября 2023

Минздраву предложили продавать лекарства через автоматы

Предприниматели попросили Минздрав разрешить продажу лекарств через аппараты
© Служба новостей «URA.RU»
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Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, минздрав, девушка, работа, офис, лекарства, медицина, женщина, профессия, кол-центр, областной аптечный склад, телефонный оператор
Участники рынка считают, что автоматы не смогут заменить аптекарей Фото:

Московские бизнесмены обратились в Минздрав РФ с просьбой одобрить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. Предприниматели считают, что это поможет жителям отдаленных регионов, где отмечается дефицит аптек.

«Обращение в Министерство здравоохранения написали члены рабочей группы по цифровизации при бизнес-омбудсмене Москвы. Вендоры заявляют, что в ряде стран продажа лекарств в аппаратах — повседневная практика, которая может быть внедрена и в России», — пишет «Коммерсант».

Первые фармабоксы в России появились в конце 2012 года. В основном это были БАДы, предметы личной гигиены и косметика. Рецептурные препараты в России продавать через автоматы запрещено.

При этом по мнению предпринимателя и члена рабочей группы Вадима Ткаченко, подобные аппараты с таблетками можно установить, как в поликлиниках, так и в магазинах. Ткаченко отметил, что идея привлекательна для инвесторов. Сами аппараты будут оснащены камерами и техническими мерами защиты. В Минздраве РФ на момент публикации инициативу не прокомментировали.

Гендиректор рязанской сети «Аптека Фарма» Александр Миронов раскритиковал идею московских бизнесменов. По его словам, для хранения рецептурных лекарств нужно соблюдать огромный перечень требований: по свету, температурному режиму. Автоматы с этим не справятся, убежден он.

Ранее в РФ сократилось количество одобренных клинических исследований новых лекарств. В первом полугодии 2023 года ведомство выдало на 20% меньше разрешений на проведение КИ, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Московские бизнесмены обратились в Минздрав РФ с просьбой одобрить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. Предприниматели считают, что это поможет жителям отдаленных регионов, где отмечается дефицит аптек. «Обращение в Министерство здравоохранения написали члены рабочей группы по цифровизации при бизнес-омбудсмене Москвы. Вендоры заявляют, что в ряде стран продажа лекарств в аппаратах — повседневная практика, которая может быть внедрена и в России», — пишет «Коммерсант». Первые фармабоксы в России появились в конце 2012 года. В основном это были БАДы, предметы личной гигиены и косметика. Рецептурные препараты в России продавать через автоматы запрещено. При этом по мнению предпринимателя и члена рабочей группы Вадима Ткаченко, подобные аппараты с таблетками можно установить, как в поликлиниках, так и в магазинах. Ткаченко отметил, что идея привлекательна для инвесторов. Сами аппараты будут оснащены камерами и техническими мерами защиты. В Минздраве РФ на момент публикации инициативу не прокомментировали. Гендиректор рязанской сети «Аптека Фарма» Александр Миронов раскритиковал идею московских бизнесменов. По его словам, для хранения рецептурных лекарств нужно соблюдать огромный перечень требований: по свету, температурному режиму. Автоматы с этим не справятся, убежден он. Ранее в РФ сократилось количество одобренных клинических исследований новых лекарств. В первом полугодии 2023 года ведомство выдало на 20% меньше разрешений на проведение КИ, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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