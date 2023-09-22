В РФ сократилось количество одобренных клинических исследований новых лекарств

Из России практически ушли клинические исследования Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Минздрав России за первое полугодие выдал на 20 процентов меньше разрешений на проведение клинических исследований, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (ОАКИ) сообщают, что международные многоцентровые клинические исследования (ММКИ) в стране теперь практически отсутствуют.

«В первом полугодии 2023 года Минздрав РФ выдал на 20% меньше разрешений на проведение КИ, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число разрешений на международные многоцентровые клинические исследования (ММКИ) сократилось на 92,8%. Можно сказать, что ММКИ в стране больше нет», — передает « Коммерсант » результаты аналитики ОАКИ.

Изменения в количестве и качестве клинических исследований, а в первую очередь международных, связано с разрывом экономических связей на фоне политической обстановки последних лет. Рост отмечается только среди исследований биоэквивалентности отечественных дженериков (на 33,9%).

Ранее в России был зафиксирован рекордно низкий показатель экспорта лекарственных препаратов. За первые семь месяцев 2023 года российские дистрибуторы экспортировали в зарубежные страны 230 млн упаковок российских лекарств. Рекордно низкие показатели экспорта в 2023 году эксперты объясняют сложностями в осуществлении расчетов между российскими и зарубежными компаниями. Кроме того, иностранные партнеры опасаются санкций со стороны ЕС.