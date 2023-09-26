Власти ХМАО потратят миллионы рублей на освещение школы

Мэрия Пыть-Яха заплатит три млн за архитектурно — художественное освещение детской школы искусств
Администрация Пыть-Яха (ХМАО) заплатит три млн рублей за архитектурно — художественное освещение детской школы искусств. Данные размещены на портале «Госзакупок».
«Объект закупки — выполнение работ по архитектурно — художественному освещению детской школы искусств. Начальная цена три млн рублей», — следует из документов, размещенных на сайте. Заказчиком является мэрия Пыть-Яха.
Уточняется, что контракт необходимо выполнить до 31 декабря. Финансироваться договор будет за счет средств местного бюджета.
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