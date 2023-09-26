Власти ХМАО потратят миллионы рублей на освещение школы

27 сентября 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Мэрия Пыть-Яха заплатит три млн за архитектурно — художественное освещение детской школы искусств Фото: Александр Елизаров © URA.RU Администрация Пыть-Яха (ХМАО) заплатит три млн рублей за архитектурно — художественное освещение детской школы искусств. Данные размещены на портале «Госзакупок». «Объект закупки — выполнение работ по архитектурно — художественному освещению детской школы искусств. Начальная цена три млн рублей», — следует из документов, размещенных на сайте. Заказчиком является мэрия Пыть-Яха. Уточняется, что контракт необходимо выполнить до 31 декабря. Финансироваться договор будет за счет средств местного бюджета.

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) заплатит три млн рублей за архитектурно — художественное освещение детской школы искусств. Данные размещены на портале «Госзакупок». «Объект закупки — выполнение работ по архитектурно — художественному освещению детской школы искусств. Начальная цена три млн рублей», — следует из документов, размещенных на сайте. Заказчиком является мэрия Пыть-Яха. Уточняется, что контракт необходимо выполнить до 31 декабря. Финансироваться договор будет за счет средств местного бюджета.