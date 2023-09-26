26 сентября 2023

Власти ХМАО потратят миллионы рублей на освещение школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, шары, освещение, свет, лампочки
Мэрия Пыть-Яха заплатит три млн за архитектурно — художественное освещение детской школы искусств Фото:

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) заплатит три млн рублей за архитектурно — художественное освещение детской школы искусств. Данные размещены на портале «Госзакупок».

«Объект закупки — выполнение работ по архитектурно — художественному освещению детской школы искусств. Начальная цена три млн рублей», — следует из документов, размещенных на сайте. Заказчиком является мэрия Пыть-Яха.

Уточняется, что контракт необходимо выполнить до 31 декабря. Финансироваться договор будет за счет средств местного бюджета.

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Администрация Пыть-Яха (ХМАО) заплатит три млн рублей за архитектурно — художественное освещение детской школы искусств. Данные размещены на портале «Госзакупок». «Объект закупки — выполнение работ по архитектурно — художественному освещению детской школы искусств. Начальная цена три млн рублей», — следует из документов, размещенных на сайте. Заказчиком является мэрия Пыть-Яха. Уточняется, что контракт необходимо выполнить до 31 декабря. Финансироваться договор будет за счет средств местного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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