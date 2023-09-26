Посетителей торгового центра экстренно попросили выйти на улицу
В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Радуга Парк», сообщили очевидцы происшествия. Ранее стало известно об эвакуации в ТЦ «Пассаж».
«Посетителей ТРЦ „Радуга Парк“ эвакуируют. Подробности пока неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве заявили, что им сообщений о ЧП не поступало.
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