В Екатеринбурге эвакуируют второй торговый центр за час. Фото

В Екатеринбурге эвакуируют посетителей ТЦ «Радуга Парк»

27 сентября 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Посетителей торгового центра экстренно попросили выйти на улицу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Радуга Парк», сообщили очевидцы происшествия. Ранее стало известно об эвакуации в ТЦ «Пассаж». «Посетителей ТРЦ „Радуга Парк“ эвакуируют. Подробности пока неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Журналист URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве заявили, что им сообщений о ЧП не поступало. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» [https://t.me/incekb]

В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Радуга Парк», сообщили очевидцы происшествия. Ранее стало известно об эвакуации в ТЦ «Пассаж». «Посетителей ТРЦ „Радуга Парк“ эвакуируют. Подробности пока неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Журналист URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве заявили, что им сообщений о ЧП не поступало.