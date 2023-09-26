26 сентября 2023

В Екатеринбурге эвакуируют второй торговый центр за час. Фото

В Екатеринбурге эвакуируют посетителей ТЦ «Радуга Парк»
© Служба новостей «URA.RU»
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ТРЦ Радуга-парк. Екатеринбург , здание, трц радуга парк
Посетителей торгового центра экстренно попросили выйти на улицу Фото:

В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Радуга Парк», сообщили очевидцы происшествия. Ранее стало известно об эвакуации в ТЦ «Пассаж».

«Посетителей ТРЦ „Радуга Парк“ эвакуируют. Подробности пока неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве заявили, что им сообщений о ЧП не поступало.

Фото:

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В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Радуга Парк», сообщили очевидцы происшествия. Ранее стало известно об эвакуации в ТЦ «Пассаж». «Посетителей ТРЦ „Радуга Парк“ эвакуируют. Подробности пока неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Журналист URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве заявили, что им сообщений о ЧП не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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