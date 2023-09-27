Власти Березников заявили о бесплатной замене мусорных баков после поджогов

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Городские зарисовки. Екатеринбург, запрет, запрещено, мусорный контейнер, ограждение
Ранее в городе массово горели мусорные баки Фото:

Березниковским управляющим компаниям (Пермский край) могут бесплатно передать мусорные контейнеры взамен сгоревших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ранее в городе за непродолжительное время массово сгорели многие мусорные баки.

«В случае порчи контейнеров оперативно произвести замену обязанность управляющая компания. Провели беседу с учредителями управляющих компаний на предмет получения в АО „ПРО ТКО“ (региональный оператор) евроконтейнеров на безвозмездной основе в I квартале 2024 года, чтобы в дальнейшем надлежащим образом содержать контейнерные площадки», — сообщили в администрации.

Также в мэрии отметили, что евроконтейнеры в городе регулярно подвергаются актам вандализма. Помимо намеренных поджогов баки горят еще и из-за тлеющих отходов. Ранее жители Березников стали массово жаловаться на сгоревшие мусорные контейнеры во дворах.

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Березниковским управляющим компаниям (Пермский край) могут бесплатно передать мусорные контейнеры взамен сгоревших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ранее в городе за непродолжительное время массово сгорели многие мусорные баки. «В случае порчи контейнеров оперативно произвести замену обязанность управляющая компания. Провели беседу с учредителями управляющих компаний на предмет получения в АО „ПРО ТКО“ (региональный оператор) евроконтейнеров на безвозмездной основе в I квартале 2024 года, чтобы в дальнейшем надлежащим образом содержать контейнерные площадки», — сообщили в администрации. Также в мэрии отметили, что евроконтейнеры в городе регулярно подвергаются актам вандализма. Помимо намеренных поджогов баки горят еще и из-за тлеющих отходов. Ранее жители Березников стали массово жаловаться на сгоревшие мусорные контейнеры во дворах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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