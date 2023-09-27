Власти Березников заявили о бесплатной замене мусорных баков после поджогов

27 сентября 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Ранее в городе массово горели мусорные баки Фото: Илья Московец © URA.RU Березниковским управляющим компаниям (Пермский край) могут бесплатно передать мусорные контейнеры взамен сгоревших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ранее в городе за непродолжительное время массово сгорели многие мусорные баки. «В случае порчи контейнеров оперативно произвести замену обязанность управляющая компания. Провели беседу с учредителями управляющих компаний на предмет получения в АО „ПРО ТКО“ (региональный оператор) евроконтейнеров на безвозмездной основе в I квартале 2024 года, чтобы в дальнейшем надлежащим образом содержать контейнерные площадки», — сообщили в администрации. Также в мэрии отметили, что евроконтейнеры в городе регулярно подвергаются актам вандализма. Помимо намеренных поджогов баки горят еще и из-за тлеющих отходов. Ранее жители Березников стали массово жаловаться на сгоревшие мусорные контейнеры во дворах.

Березниковским управляющим компаниям (Пермский край) могут бесплатно передать мусорные контейнеры взамен сгоревших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ранее в городе за непродолжительное время массово сгорели многие мусорные баки. «В случае порчи контейнеров оперативно произвести замену обязанность управляющая компания. Провели беседу с учредителями управляющих компаний на предмет получения в АО „ПРО ТКО“ (региональный оператор) евроконтейнеров на безвозмездной основе в I квартале 2024 года, чтобы в дальнейшем надлежащим образом содержать контейнерные площадки», — сообщили в администрации. Также в мэрии отметили, что евроконтейнеры в городе регулярно подвергаются актам вандализма. Помимо намеренных поджогов баки горят еще и из-за тлеющих отходов. Ранее жители Березников стали массово жаловаться на сгоревшие мусорные контейнеры во дворах.