Власти Березников заявили о бесплатной замене мусорных баков после поджогов

Березниковским управляющим компаниям (Пермский край) могут бесплатно передать мусорные контейнеры взамен сгоревших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ранее в городе за непродолжительное время массово сгорели многие мусорные баки.
«В случае порчи контейнеров оперативно произвести замену обязанность управляющая компания. Провели беседу с учредителями управляющих компаний на предмет получения в АО „ПРО ТКО“ (региональный оператор) евроконтейнеров на безвозмездной основе в I квартале 2024 года, чтобы в дальнейшем надлежащим образом содержать контейнерные площадки», — сообщили в администрации.
Также в мэрии отметили, что евроконтейнеры в городе регулярно подвергаются актам вандализма. Помимо намеренных поджогов баки горят еще и из-за тлеющих отходов. Ранее жители Березников стали массово жаловаться на сгоревшие мусорные контейнеры во дворах.
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