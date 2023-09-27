Москвичка сожгла авто за 4 млн рублей по заказу украинских мошенников

28 сентября 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Пожарные не смогли спасти автомобиль, он полностью выгорел Фото: Георгий Бергал © URA.RU Жительница Москвы сожгла новый автомобиль Geely Tugella стоимостью четыре миллиона рублей по заказу украинских мошенников. Ранее она отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей, которые обещали вернуть деньги, если она запишет поджог на видео. «По нашей информации, ее развели на 1,5 миллиона рублей по стандартной схеме со звонком от СБ банка. Но пообещали вернуть все деньги, если совершит диверсию с поджогом авто. Естественно, фиксируя все на видео», — пишет telegram-канал Mash . Дорогостоящая иномарка, принадлежащая менеджеру отдела продаж Geely, сгорела возле ТЦ «Колумбус» в Москве. Ее подожгла 55-летняя местная жительница с криками «Азов — сила!» (Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). Ранее в ФСБ России заявили, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в стране стоят украинские спецслужбы. Главной целью злоумышленников становятся маргиналы, молодежь, пожилые, а также психически нездоровые люди, которые не осознают тяжести своих поступков, пишет RT.

Жительница Москвы сожгла новый автомобиль Geely Tugella стоимостью четыре миллиона рублей по заказу украинских мошенников. Ранее она отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей, которые обещали вернуть деньги, если она запишет поджог на видео. «По нашей информации, ее развели на 1,5 миллиона рублей по стандартной схеме со звонком от СБ банка. Но пообещали вернуть все деньги, если совершит диверсию с поджогом авто. Естественно, фиксируя все на видео», — пишет telegram-канал Mash. Дорогостоящая иномарка, принадлежащая менеджеру отдела продаж Geely, сгорела возле ТЦ «Колумбус» в Москве. Ее подожгла 55-летняя местная жительница с криками «Азов — сила!» (Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). Ранее в ФСБ России заявили, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в стране стоят украинские спецслужбы. Главной целью злоумышленников становятся маргиналы, молодежь, пожилые, а также психически нездоровые люди, которые не осознают тяжести своих поступков, пишет RT.