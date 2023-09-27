Мэр пермской Чернушки нанимает эвакуатор для борьбы с большегрузами-нарушителями

Мэр Чернушки раскрыл трудности при строительстве трассы М-12 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Чернушинском округе Пермского края большегрузные автомобили разбивают дороги в ходе строительства трассы М-12. Об этом в прямом эфире на телевидении рассказал глава округа Артем Трушков.

«Строительство трассы ведет московский подрядчик. Он нанимает большегрузы по прямым договорам. Водители знают, что нарушают правила, но едут на грузовиках по городу к месту ночлега, поскольку на окраинах им оставлять машины неудобно. Из-за этого дороги разбиваются и пыль стоит столбом, понятно, что люди жалуются», — сообщил в интервью Трушков. Запись телеэфира опубликована в группе «Маяк Приуралья и СТС ВеЧер Чернушка» в соцсети «ВКонтакте».

По словам мэра Чернушки, власти уже заключили договор с эвакуатором и намерены показательно вывозить на нем большегрузы нарушителей. Кроме того, организован полив дорог, чтобы пыли стало меньше, и жители на нее не жаловались. Однако Трушков добавил, что по нормам полив дорог производится только в населенных пунктах, а за их пределами пыль так и останется.

Ранее в Пермском крае под скоростную трассу М-12 было сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 179 земельных участков. По данным пресс-службы краевых властей, трасса обеспечит новые рабочие места и сделает перевозки быстрыми.