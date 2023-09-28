В Пермском крае пьяный мужчина ворвался в школу с угрозой всех перестрелять

28 сентября 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Агрессивный мужчина утверждал, что не пожалеет ни учителей, ни школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина в состоянии алкогольно опьянения ворвался в школу поселка Уральского в Нытвенском округе (Пермский край) и угрожал перестрелять педагогов и учеников. Инцидент произошел 28 сентября, рассказали очевидцы происшествия. «В кабинет к директору школы ворвался неадекватный пьяный мужчина, угрожал всем присутствующим, матерился. Сказал, что перестреляет всех — и детей, и учителей», — сообщили педагоги изданию 59.RU. При этом оружия при себе у него не было. Из выкриков местного жителя стало понятно, что ему не нравится громкий шум, который доносится до его дома со стороны спортивной площадки школы. Дебошира задержали. В пресс-службе ГУ МВД России по региону подтвердили URA.RU, что в одной из школ Нытвенского округа произошел конфликт между гражданином и директором образовательного учреждения. «Мужчина выражался нецензурной бранью. Прибывшим в школу участковым уполномоченным полиции правонарушение пресечено», — уточнили в ведомстве. На местного жителя составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Наказание, которое ему грозит — это штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Мужчина в состоянии алкогольно опьянения ворвался в школу поселка Уральского в Нытвенском округе (Пермский край) и угрожал перестрелять педагогов и учеников. Инцидент произошел 28 сентября, рассказали очевидцы происшествия. «В кабинет к директору школы ворвался неадекватный пьяный мужчина, угрожал всем присутствующим, матерился. Сказал, что перестреляет всех — и детей, и учителей», — сообщили педагоги изданию 59.RU. При этом оружия при себе у него не было. Из выкриков местного жителя стало понятно, что ему не нравится громкий шум, который доносится до его дома со стороны спортивной площадки школы. Дебошира задержали. В пресс-службе ГУ МВД России по региону подтвердили URA.RU, что в одной из школ Нытвенского округа произошел конфликт между гражданином и директором образовательного учреждения. «Мужчина выражался нецензурной бранью. Прибывшим в школу участковым уполномоченным полиции правонарушение пресечено», — уточнили в ведомстве. На местного жителя составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Наказание, которое ему грозит — это штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.