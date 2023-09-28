В Пермском крае пьяный мужчина ворвался в школу с угрозой всех перестрелять

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Агрессивный мужчина утверждал, что не пожалеет ни учителей, ни школьников Фото:

Мужчина в состоянии алкогольно опьянения ворвался в школу поселка Уральского в Нытвенском округе (Пермский край) и угрожал перестрелять педагогов и учеников. Инцидент произошел 28 сентября, рассказали очевидцы происшествия.

«В кабинет к директору школы ворвался неадекватный пьяный мужчина, угрожал всем присутствующим, матерился. Сказал, что перестреляет всех — и детей, и учителей», — сообщили педагоги изданию 59.RU. При этом оружия при себе у него не было.

Из выкриков местного жителя стало понятно, что ему не нравится громкий шум, который доносится до его дома со стороны спортивной площадки школы. Дебошира задержали.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону подтвердили URA.RU, что в одной из школ Нытвенского округа произошел конфликт между гражданином и директором образовательного учреждения. «Мужчина выражался нецензурной бранью. Прибывшим в школу участковым уполномоченным полиции правонарушение пресечено», — уточнили в ведомстве. На местного жителя составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Наказание, которое ему грозит — это штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.

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Мужчина в состоянии алкогольно опьянения ворвался в школу поселка Уральского в Нытвенском округе (Пермский край) и угрожал перестрелять педагогов и учеников. Инцидент произошел 28 сентября, рассказали очевидцы происшествия. «В кабинет к директору школы ворвался неадекватный пьяный мужчина, угрожал всем присутствующим, матерился. Сказал, что перестреляет всех — и детей, и учителей», — сообщили педагоги изданию 59.RU. При этом оружия при себе у него не было. Из выкриков местного жителя стало понятно, что ему не нравится громкий шум, который доносится до его дома со стороны спортивной площадки школы. Дебошира задержали. В пресс-службе ГУ МВД России по региону подтвердили URA.RU, что в одной из школ Нытвенского округа произошел конфликт между гражданином и директором образовательного учреждения. «Мужчина выражался нецензурной бранью. Прибывшим в школу участковым уполномоченным полиции правонарушение пресечено», — уточнили в ведомстве. На местного жителя составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Наказание, которое ему грозит — это штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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