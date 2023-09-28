28 сентября 2023

Обвиненный в педофилии свердловский тренер выступил с последним словом

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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Николаю Ражеву вынесут приговор 2 октября Фото:

В Екатеринбурге обвиненный в педофилии 85-летний тренер Николай Ражев на заседании в суде выступил с последним словом, сказав, что вину не признает. Об этом URA.RU по итогам прений рассказала адвокат Юлия Бузуева.

«Закончились прения по делу Николая Ражева. Он выступил с последним словом, сказав, что вину не признает, никаких детей не трогал», — сказала Бузуева. Приговор Ражеву вынесут 2 октября в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

Во время предыдущего заседания Ражева экстренно увезли в больницу. Ему стало плохо после речи прокурора.

Новость по теме
Обвиненного в педофилии свердловского тренера будут судить заново

Тренер по настольному теннису Ражев обвиняется в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а те обратились в полицию. Сначала тренера поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Весной 2021-го его защита обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное преследование Ражева.

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В Екатеринбурге обвиненный в педофилии 85-летний тренер Николай Ражев на заседании в суде выступил с последним словом, сказав, что вину не признает. Об этом URA.RU по итогам прений рассказала адвокат Юлия Бузуева. «Закончились прения по делу Николая Ражева. Он выступил с последним словом, сказав, что вину не признает, никаких детей не трогал», — сказала Бузуева. Приговор Ражеву вынесут 2 октября в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Во время предыдущего заседания Ражева экстренно увезли в больницу. Ему стало плохо после речи прокурора. Тренер по настольному теннису Ражев обвиняется в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а те обратились в полицию. Сначала тренера поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Весной 2021-го его защита обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное преследование Ражева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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