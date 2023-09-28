Обвиненный в педофилии свердловский тренер выступил с последним словом

29 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Николаю Ражеву вынесут приговор 2 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге обвиненный в педофилии 85-летний тренер Николай Ражев на заседании в суде выступил с последним словом, сказав, что вину не признает. Об этом URA.RU по итогам прений рассказала адвокат Юлия Бузуева. «Закончились прения по делу Николая Ражева. Он выступил с последним словом, сказав, что вину не признает, никаких детей не трогал», — сказала Бузуева. Приговор Ражеву вынесут 2 октября в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Во время предыдущего заседания Ражева экстренно увезли в больницу. Ему стало плохо после речи прокурора. Новость по теме Обвиненного в педофилии свердловского тренера будут судить заново Тренер по настольному теннису Ражев обвиняется в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а те обратились в полицию. Сначала тренера поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Весной 2021-го его защита обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное преследование Ражева.

В Екатеринбурге обвиненный в педофилии 85-летний тренер Николай Ражев на заседании в суде выступил с последним словом, сказав, что вину не признает. Об этом URA.RU по итогам прений рассказала адвокат Юлия Бузуева. «Закончились прения по делу Николая Ражева. Он выступил с последним словом, сказав, что вину не признает, никаких детей не трогал», — сказала Бузуева. Приговор Ражеву вынесут 2 октября в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Во время предыдущего заседания Ражева экстренно увезли в больницу. Ему стало плохо после речи прокурора. Тренер по настольному теннису Ражев обвиняется в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а те обратились в полицию. Сначала тренера поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Весной 2021-го его защита обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное преследование Ражева.