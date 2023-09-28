Пермь попала на последнее место списка Forbes

29 сентября 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

В рейтинг вошли 30 городов России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса. В списке из 30 городов Пермь заняла последнее место. «Пермь — 30 место. Итоговый балл: 51,9», — сказано на сайте журнала. Из достижений города выделили только то, что Пермь — самый «зеленый» город-миллионник в России. Среди местных предпринимателей отметили одного Андрея Кузяева, который в 1991 году создал Пермскую товарную биржу, а в настоящее время владеет телекоммуникационным холдингом «ЭР-Телеком». Возглавил рейтинг Краснодар. На втором месте — Южно-Сахалинск. Завершает тройку лидеров Тюмень. Организаторы рейтинга уточняют, что в список не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса. В списке из 30 городов Пермь заняла последнее место. «Пермь — 30 место. Итоговый балл: 51,9», — сказано на сайте журнала. Из достижений города выделили только то, что Пермь — самый «зеленый» город-миллионник в России. Среди местных предпринимателей отметили одного Андрея Кузяева, который в 1991 году создал Пермскую товарную биржу, а в настоящее время владеет телекоммуникационным холдингом «ЭР-Телеком». Возглавил рейтинг Краснодар. На втором месте — Южно-Сахалинск. Завершает тройку лидеров Тюмень. Организаторы рейтинга уточняют, что в список не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.