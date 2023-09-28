28 сентября 2023

Пермь попала на последнее место списка Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, ленинский район, вид города с высоты, рассвет в городе
В рейтинг вошли 30 городов России Фото:

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса. В списке из 30 городов Пермь заняла последнее место.

«Пермь — 30 место. Итоговый балл: 51,9», — сказано на сайте журнала. Из достижений города выделили только то, что Пермь — самый «зеленый» город-миллионник в России. Среди местных предпринимателей отметили одного Андрея Кузяева, который в 1991 году создал Пермскую товарную биржу, а в настоящее время владеет телекоммуникационным холдингом «ЭР-Телеком».

Возглавил рейтинг Краснодар. На втором месте — Южно-Сахалинск. Завершает тройку лидеров Тюмень. Организаторы рейтинга уточняют, что в список не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших городов России для бизнеса. В списке из 30 городов Пермь заняла последнее место. «Пермь — 30 место. Итоговый балл: 51,9», — сказано на сайте журнала. Из достижений города выделили только то, что Пермь — самый «зеленый» город-миллионник в России. Среди местных предпринимателей отметили одного Андрея Кузяева, который в 1991 году создал Пермскую товарную биржу, а в настоящее время владеет телекоммуникационным холдингом «ЭР-Телеком». Возглавил рейтинг Краснодар. На втором месте — Южно-Сахалинск. Завершает тройку лидеров Тюмень. Организаторы рейтинга уточняют, что в список не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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