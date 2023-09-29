В Екатеринбурге учителям и родителям запретили общаться в WhatsApp и Telegram

Екатеринбургским учителям запретили общаться с родителями в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram. Педагоги должны перейти на общение в отечественной платформе «Сферум». Об этом рассказал информированный источник.
«С 1 октября 2023 года все коммуникации через мессенджеры WhatsApp и Telegram будут прекращены», — приводит Е1 скриншот переписки. В настоящее время родителями предлагают поддерживать общение с педагогами через бумажные дневники школьников.
В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области сообщили, что задачей ФГИС (Федеральная государственная информационная система) является обеспечение возможности создавать персональные и групповые чаты пользователей. Минпросвещения России и Минцифры России для этих целей определили платформу «Сферум».
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из школы №22 массово уволились учителя. Родители учеников возмутились и организовали собрание возле образовательного учреждения. Полная информация о ситуации собрана в сюжете URA.RU.
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