29 сентября 2023

В Перми провели флешмоб в честь присоединения новых территорий к РФ. Фото

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Патриотический автопробег. Магнитогорск, автопробег, патриотизм, буква z, сво
В Перми устроили флешмоб и автопробег в честь праздника Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В Перми на эспланаде 30 сентября провели флешмоб, посвященный годовщине присоединения новых территорий к России. Об этом рассказали организаторы.

«Флешмоб был приурочен к годовщине воссоединения новых регионов с РФ. Пермяки выстроились цифрой 89 с поднятыми вверх флагами субъектов страны», — передает telegram-канал «Единая Россия | Прикамье».

Акции предшествовал автопробег. Он стартовал у ТЦ «Планета» в Индустриальном районе и завершился в центре прикамской столицы на эспланаде.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов. Глава государства Владимир Путин в конце сентября прошлого года подписал указ о присоединении этих регионов.

Автоколонна прокатилась по улицам Перми
Автоколонна прокатилась по улицам Перми
Фото:
К патриотической акции присоединились 25 машин
К патриотической акции присоединились 25 машин
Фото:
Год назад на эспланаде проходил митинг в поддержку референдумов
Год назад на эспланаде проходил митинг в поддержку референдумов
Фото:
Флешмоб символизирует воссоединение новых территорий с РФ
Флешмоб символизирует воссоединение новых территорий с РФ
Фото:

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В Перми на эспланаде 30 сентября провели флешмоб, посвященный годовщине присоединения новых территорий к России. Об этом рассказали организаторы. «Флешмоб был приурочен к годовщине воссоединения новых регионов с РФ. Пермяки выстроились цифрой 89 с поднятыми вверх флагами субъектов страны», — передает telegram-канал «Единая Россия | Прикамье». Акции предшествовал автопробег. Он стартовал у ТЦ «Планета» в Индустриальном районе и завершился в центре прикамской столицы на эспланаде. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов. Глава государства Владимир Путин в конце сентября прошлого года подписал указ о присоединении этих регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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