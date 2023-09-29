В Перми на эспланаде 30 сентября провели флешмоб, посвященный годовщине присоединения новых территорий к России. Об этом рассказали организаторы. «Флешмоб был приурочен к годовщине воссоединения новых регионов с РФ. Пермяки выстроились цифрой 89 с поднятыми вверх флагами субъектов страны», — передает telegram-канал «Единая Россия | Прикамье». Акции предшествовал автопробег. Он стартовал у ТЦ «Планета» в Индустриальном районе и завершился в центре прикамской столицы на эспланаде. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов. Глава государства Владимир Путин в конце сентября прошлого года подписал указ о присоединении этих регионов.