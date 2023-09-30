30 сентября 2023

Екатеринбуржец на кассе магазина принял похожее на наркотик вещество

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, спайс, фскн, героин, наркотики, соли
После содеянного мужчина покинул торговую точку Фото:

В Екатеринбурге прямо на кассе магазина неизвестный принял вещество похожее на наркотик. Об этом рассказали продавцы, ставшие очевидцами.

«В „Пивко“ мужчина прямо перед кассой употребил неизвестное вещество», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на видеозапись с камеры наблюдения, показанное сотрудниками магазина. На видео заметно, как молодой человек перед продавцом на кассе принял порошковидное вещество, похожее на наркотик, а после, забрав свои покупки, спокойно покинул торговую точку.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге прямо на кассе магазина неизвестный принял вещество похожее на наркотик. Об этом рассказали продавцы, ставшие очевидцами. «В „Пивко“ мужчина прямо перед кассой употребил неизвестное вещество», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на видеозапись с камеры наблюдения, показанное сотрудниками магазина. На видео заметно, как молодой человек перед продавцом на кассе принял порошковидное вещество, похожее на наркотик, а после, забрав свои покупки, спокойно покинул торговую точку. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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