Екатеринбуржец на кассе магазина принял похожее на наркотик вещество

После содеянного мужчина покинул торговую точку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге прямо на кассе магазина неизвестный принял вещество похожее на наркотик. Об этом рассказали продавцы, ставшие очевидцами.

«В „Пивко“ мужчина прямо перед кассой употребил неизвестное вещество», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на видеозапись с камеры наблюдения, показанное сотрудниками магазина. На видео заметно, как молодой человек перед продавцом на кассе принял порошковидное вещество, похожее на наркотик, а после, забрав свои покупки, спокойно покинул торговую точку.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.