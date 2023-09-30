Губернатор ХМАО Комарова пригласила жителей стать соавторами ее отчетов. Видео

01 октября 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Комарова пригласила жителей стать соавторами ее отчетов и придумала себе псевдоним Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскрыла особенности работы над ежегодным отчетом за 2023 год, а также инвестиционным посланием и обращением к жителям округа. Во время встречи в Нягани она уточнила, что жители станут соавторами этих документов, а сама она подпишется псевдонимом. «Эти оценки, и текущего периода, и планов на будущее, в том числе лягут в состав отчета губернатора и инвестиционного послания, и обращения губернатора к югорчанам на 2024 год. Так что вы меня извините, так что тут я вас немножко подпрягла, и вместо того, чтобы самой думать на этот счет и принимать решение, я разделю ответственность с вами. Имейте это в виду — прямо так и напишу в отчете: „Нягань. Комаров Наталь Владимирович“», — заявила глава региона. Губернатор отметила, что в фокусе встречи не будет очень личных вопросов. «Мой управленческий опыт говорит, что каждая личная жизненная ситуация так или иначе вписывается в систему необходимых государственных или муниципальных решений. И на этом простом основании уже наше дело — дело специалистов — перевести такого рода вопросы в статус решений, которые пригодятся и другим людям», — уточнила Комарова. Так, например, глава Югры привела в пример открытие железнодорожного вокзала в Нягани. «Это такой Долгострой Долгостроевич. Это первый день, когда вокзал работает для пассажиров. Уже вокзал был заполнен. Мы вписались в большую семью РЖД, у них сегодня юбилей, 20 лет. Мне кажется, только мы сделали им такой подарок — так что в этом проявляется уникальность и жителей Нягани, и югорчан», — отметила губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО не будет строить «дворцы» для бездомных животных. Она сделала такое заявление в ответ на жалобу жительницы, которая рассказала о бездействии местных властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскрыла особенности работы над ежегодным отчетом за 2023 год, а также инвестиционным посланием и обращением к жителям округа. Во время встречи в Нягани она уточнила, что жители станут соавторами этих документов, а сама она подпишется псевдонимом. «Эти оценки, и текущего периода, и планов на будущее, в том числе лягут в состав отчета губернатора и инвестиционного послания, и обращения губернатора к югорчанам на 2024 год. Так что вы меня извините, так что тут я вас немножко подпрягла, и вместо того, чтобы самой думать на этот счет и принимать решение, я разделю ответственность с вами. Имейте это в виду — прямо так и напишу в отчете: „Нягань. Комаров Наталь Владимирович“», — заявила глава региона. Губернатор отметила, что в фокусе встречи не будет очень личных вопросов. «Мой управленческий опыт говорит, что каждая личная жизненная ситуация так или иначе вписывается в систему необходимых государственных или муниципальных решений. И на этом простом основании уже наше дело — дело специалистов — перевести такого рода вопросы в статус решений, которые пригодятся и другим людям», — уточнила Комарова. Так, например, глава Югры привела в пример открытие железнодорожного вокзала в Нягани. «Это такой Долгострой Долгостроевич. Это первый день, когда вокзал работает для пассажиров. Уже вокзал был заполнен. Мы вписались в большую семью РЖД, у них сегодня юбилей, 20 лет. Мне кажется, только мы сделали им такой подарок — так что в этом проявляется уникальность и жителей Нягани, и югорчан», — отметила губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО не будет строить «дворцы» для бездомных животных. Она сделала такое заявление в ответ на жалобу жительницы, которая рассказала о бездействии местных властей.